台積電設廠地方商業力整合升級 嘉義縣六腳商圈成立

嘉義縣六腳商圈成立。（嘉義縣政府提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕台積電在嘉義科學園區興建兩座CoWoS先進封裝廠，緊鄰的六腳鄉看好觀光商業發展，嘉義縣政府推動商圈組織成立，六腳鄉公所日前舉辦「六腳商圈成立大會暨第一屆第一次會員大會」，宣布六腳商圈成立，成為嘉義縣第17個正式立案的商圈組織，為六腳鄉打造具組織力的觀光商圈。

縣長翁章梁表示，六腳鄉擁有豐富的觀光資源與文化底蘊，週邊景點有蒜頭糖廠、故宮南院、蒜鰲自行車道等，加上嘉義科學園區進駐，皆是六腳發展商圈的絕佳條件，期待能凝聚在地業者力量，帶動六腳鄉繁榮發展。

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縣府經濟發展處長李雅萍說，六腳商圈今年2月啟動籌備，縣府展開協助與輔導，地方店家對於組織化經營凝聚共識也展現團結執行力，成立大會完成理監事選舉，顯示在地店家有積極的行動力，後續發展指日可待。

縣府經發處指出，六腳商圈於今年3月核准籌備，希望在發展六腳商圈的觀光計畫能更具有組織規劃，結合會員店家的力量，帶動六腳鄉繁榮發展，在縣府輔導下對內部產生凝聚力，共同對外爭取資源、行銷推廣，在觀光旅遊版圖中寫下新篇章。

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