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LTN經濟通》美國製成本高四成 鞋王崩潰

2025/04/30 07:02

川普關稅重擊東南亞，Nike營運成本攀升，正陷入困境。（路透）川普關稅重擊東南亞，Nike營運成本攀升，正陷入困境。（路透）

回流美國製造有沒譜 ? 一雙新鞋最高恐漲35美元

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普大規模祭出對等關稅，導致全球貿易緊張局勢加劇，美國運動品龍頭Nike也因運動鞋的生產重地全在對等關稅亞洲重災區，包括越南、中國與印尼、柬埔寨等國家，預計在關稅重擊下，Nike正陷入困境，不僅面臨銷售放緩和利潤率壓力，一雙新鞋未來最高恐漲「35美元」。

對於Nike在亞洲的多處生產基地遭自家人關稅重擊，是否會響應川普政府的製造業回流政策。對此，經濟學家彼得·希夫 （Peter Schiff） 指出，Nike在短期內不會將生產線轉移回美國，因為在美國「建廠」的成本，將比關稅高出40%。

希夫指出，美國並不是Nike關注的唯一消費市場，在美國投資生產可能會降低其「在其他不徵收關稅的國家」的競爭力。而對於Nike這樣的公司來說，省下的錢並不足以抵銷將製造業務保留在海外所能產生的利潤。

根據《紐約郵報》與BBC報導，Nike股價在川普公布對等關稅後，股價應聲下跌14.44%，成為首波受害的美企代表。市場認為，未來Nike將難逃漲價命運，將轉嫁到美國本土消費者，但漲價幅度很難超過10%至15%，否則可能損及消費者需求。。

據了解，Nike每雙球鞋平均製造成本約為18美元，以Nike Air Force 1為例，售價115美元的鞋款若面臨46%關稅，將增加約8.28美元成本，當成本擴大至一個貨櫃8000雙鞋的規模時，對品牌整體營運將產生龐大壓力。

Nike2024年營收達510億美元、毛利率逾40%，但扣除營運與稅務支出後，淨利率僅約11%。Nike在上個月預測，截至5月的當前季度，收入將出現「中等兩位數百分比」下降。

越南是NIKE全球供應鏈的核心，5成鞋子在此製造。（彭博）越南是NIKE全球供應鏈的核心，5成鞋子在此製造。（彭博）

川普關稅重擊東南亞 Nike成「最大苦主」

全球最大的運動鞋和運動服裝供應商Nike，其生產集中在亞洲地區、特別是越南，該品牌50%的鞋款和30%服飾在此製造，成為NIKE全球供應鏈的核心。因此，在川普宣布的大規模對等關稅政策中，亞洲成為重災區，Nike則成為大苦主。

分析師指出，在Nike的策略裡，自身並不擁有任何製造工廠，主要是透過「外包合約」至東南亞地區，包括越南、印尼、柬埔寨、泰國等多家具低成本生產的工廠，以降低生產成本。根據公開數據顯示，Nike在全球33個國家擁有285家服裝供應工廠（截至2024財年）。這些工廠由68家獨立承包商運營，其中許多承包商管理多家工廠。

其中，越南工廠占服裝生產約28%，中國工廠占服裝生產約16%。至於柬埔寨工廠占服裝生產的15%，另外在泰國、印尼、斯里蘭卡和巴基斯坦等地也有重要的服裝工廠，但具體數量較少。

數據顯示，Nike集團裡，美國市場為全球收入的核心、達近一半，中國則是營運最快的市場、佔全球收入約15-20%，歐洲、中東和非洲（EMEA）合計占約25-30%的收入，但未細分單一國家。至於日本也是亞洲重要市場，但銷售規模遠小於美國和中國，具體銷售數據未公開。

川普政府打擊中國洗產地，對越南祭出高關稅，全球運動鞋品牌遭受魚池之殃。（彭博）川普政府打擊中國洗產地，對越南祭出高關稅，全球運動鞋品牌遭受魚池之殃。（彭博）

越南淪洗產地中心 歐美運動前三大品牌廠被帶衰

川普政府為了全面防堵中國透過東南亞來洗產地，對東南亞多國課徵重關稅，其中越南站第一排、遭課46%關稅。此消息在運動鞋行業是個噩耗，因為越南是全球多家運動鞋品牌廠的生產重鎮，包括美國品牌Nike、Under Armour、Deckers Outdoor，及德國Adidas、Puma，全都聚集在此。

分析師指出，川普對等關稅將對全球鞋類的生產供應鏈構成重大挑戰，這將導致運動鞋品牌商的成本上升、價格上調或利潤縮水，也不排除供應商將進行產地調整。

數據顯示，2024年全球運動鞋品牌前三大，分別為Nike（市占35%）、Adidas（市占15%），Puma（市占7%）。

專家指出，Nike在越南有64家專門生產鞋類、約製造5成Nike運動鞋，其他則在印尼和中國，分別製造約27%和18%。至於Adidas的生產製造基地主要位於亞洲，越南約占其鞋類生產40%以上。越南為Puma運動鞋的第二大生產製造地、約占全球總量26%，僅次於中國28%。

據報導，身為川普對等關稅最大苦主的，越南面臨46%的關稅，導致Nike的成本大幅上升。​為了應對關稅壓力，傳出Nike考慮將部分生產轉移至其他國家，例如印度、墨西哥或南美洲或非洲等國家，以降低對單一地區的依賴，​但這些國家的製造基礎設施尚未完全成熟，恐無法立即承接大規模的鞋類生產，且供應鏈的重組通常需要18至24個月的時間，短期內也難以實現。

Nike曾嘗試機器人製鞋，但該計畫在2019年黯然結束。（彭博）Nike曾嘗試機器人製鞋，但該計畫在2019年黯然結束。（彭博）

NIKE曾想用機器在美國製鞋 4年就中斷計畫

一直以來，Nike在嘗試將部分製造從中國、印尼和越南轉移回到北美，但最後只是證明了，美國品牌要擺脫靈活、低成本、依賴大量工人的合約製造商，困難度極高。據報導，因為美國的高人工成本，意味著美企必須以機器取代工人，這對運動鞋行業來說，出乎意料的難。

《華爾街日報》指出，川普將關稅視為促進美國製造業發展的一種方式，但Nike將生產從亞洲轉移出去的艱難歷程，卻是一個「警世故事」。

據報導，Nike早就想用機器在美國製鞋，擺脫完全依賴亞洲大型工廠和大量廉價、熟練的工人手工縫製布料、黏合鞋底的傳統製鞋模式。該公司在2015年起雄心壯志的投入數百萬美元，試圖在這個高度依賴人工的行業裡實現部分自動化。

Nike向曾幫助蘋果在德州建立了一座複雜的工廠來生產Mac Pro的美國製造商Flex尋求協助。Nike的目標是，到2023年在墨西哥瓜達拉哈拉的生產基地製造數千萬雙的Nike運動鞋。儘管該工廠仍將擁有數千名工人，但將遠遠少於亞洲生產相同數量運動鞋所需的工人。

據參與該計畫的一些人稱，如果Nike計畫成功，將成為美國製造業的生產典範。

報導指出，這項努力很快就遇到了麻煩，因為機器人很難處理製鞋過程中不可或缺的柔軟、黏糊和有彈性的零件，而鞋材也會根據溫度膨脹和收縮。在機器製鞋的過程中，沒有兩塊鞋底是完全相同的。

因此，這家工廠的生產從未達到原先設想的自動化水準。隨著製鞋量增加，工廠員工人數增加至5000人、約為最初計畫的2倍，人力成本也高於越南同樣規模的勞動力。

專家指出，鞋子與汽車或iPhone不同之處，款式幾乎持續不斷地在變化，人類工人可以適應這樣的挑戰，但對機器來說卻很困難。因此，到了2017年，Flex公司的投資者開始對不斷上升的成本感到不滿，開始質疑為什麼一家電子製造公司要涉足製鞋業務，最終，Flex和Nike在2019年初結束了這個計畫。

分析師指出，當時Nike看到可以以更少工人製鞋的時空背景是，中國的勞動成本上升，加上3D列印等製造技術取得進展。現今，在川普總統的新一輪關稅威脅下，有可能促使Nike等品牌重新思考要不要將製鞋業帶回美國，並再次嘗試產線自動化。

市場認為，Nike在美國進行機器製鞋還是有可能實現，只是過程不會輕鬆，需要足夠的資金和耐心和時間，畢竟上一次的經歷「確實讓人清醒」。

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