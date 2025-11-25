獨家》台積電擬加碼投資3座2奈米廠 地點傳將落這邊

在竹科、高雄共規劃投資7座2奈米廠已不敷需求，近期預計在台灣再投資建3座2奈米廠，地點可望落在南科附近的南科特定區。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕護國神山台積電加碼投資美國千億美元且正加速建廠之外，在台灣也續擴大投資建廠力道。半導體供應鏈透露，台積電因應人工智慧（AI）晶片訂單激增，先進製程產能供不應求，在竹科、高雄共規劃投資7座2奈米廠已不敷需求，近期預計在台灣再投資建3座2奈米廠，地點可望落在南科附近的南科特定區，推估若以1座廠投資金額3千億元，總投資額將達9千億元。

台積電對於投資設廠，指出先進製程目前市場需求強勁，台積持續在台灣投資先進製程，包含台中A14廠區也已動工，將持續與科學園區管理局合作評估適合半導體建廠的用地，一切資訊以公司對外公告為主。政府相關單位則三緘其口不予回應。

請繼續往下閱讀...

不過，供應鏈廠商透露，台積電近期已與國科會等政府單位會商，表達將增加再投資建3座2奈米廠的資源需求，地點屬意台南市政府正推動的「南科特定區開發區區塊區段徵收計畫」，以用地區塊來看，A區上看40公頃是適合晶圓廠建地，建廠時程可能還要看用地取得、環評等後續作業程序而定，最快有機會明年動土。

台積電在竹科寶山建2座2奈米廠、高雄楠梓規劃5座廠，本季已開始量產二奈米，公司先前法說會預期2奈米需求強勁，明年產能將快速成長，2奈米家族將成為公司大規模且長期貢獻營運的製程。

台積電今年3月加碼投資美國千億美元，投資總額達1650億美元，目前正加速建廠中，台積電增加美國投資建廠，很多國人擔心將影響在台灣的投資減少？台積電董事長暨總裁魏哲家當時指出「做AI的客戶全部來找我們」，預計產能仍不夠，不僅不會影響台灣，還要請政府幫忙找地蓋廠。

如今，供應鏈傳出台積電將加碼在南台灣擴增2奈米廠，顯示以公司有訂單才擴產的謹慎投資來看，AI需求先進製程仍旺，該公司也以實際投資行動對外證明在台續投資先進製程。業界指出，三星雖宣稱明年將在美國以2奈米製程為特斯拉生產AI6晶片，還有其他客戶下單；英特爾也號稱推出18A製程，但對國際客戶而言，從台積電換到別家先進製程的供應商，風險成本太高，良率與生產穩定性都是問題，這也是台積電先進製程供不應求的主因。

輝達執行長黃仁勳日前專程來台參訪南科台積電晶圓18廠、參加公司運動會，引起轟動，魏哲家也透露他是來「要更多晶片」，但對要多少產能視為機密。魏哲家上星期與前董事長劉德音共同獲頒美國半導體產業協會（SIA）年度最高榮譽「羅伯特‧諾伊斯獎」（Robert N. Noyce Award），他在致詞時也罕見指出，AI驅動客戶對先進製程需求遠超過預期，需求約比台積電現有產能高3倍，產能「不夠、不夠、還是不夠」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法