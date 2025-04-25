與台積電合作有譜 ? 英特爾CEO親曝 與魏哲家會面談「1事情」

英特爾執行長陳立武表示，他與台積電執行長會面討論合作事宜。（彭博資料照，本報合成）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕先前市場一直傳論不斷，台積電要與英特爾合作，但都未得到雙方實證，直到台積電董事長魏哲家在17日法說會上駁斥相關傳言。不過，《路透》報導，英特爾執行長陳立武在週四在電話會議上對分析師說，近期與魏哲家會面，雙方討論2家公司如何合作，試圖尋找可以合作的領域，從而創造雙贏的局面。

據報導，陳立武與張忠謀（台積電創辦人）及魏哲家皆為長年好友，並稱台積電是「非常出色的夥伴」。日前陳立武與魏哲家都出席了台積電在矽谷舉辦的年度技術論壇，顯示雙方有積極互動與高度關注彼此技術發展。

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英特爾於週四公布財報，並針對2025年第2季做出保守預測。受中美貿易緊張升溫影響，英特爾預估營收與每股盈餘均低於華爾街預期，導致股價在盤後交易中下跌約5%。

為了應對挑戰，英特爾啟動降本計畫，宣布將2025年調整後營運支出目標，從原先的175億美元（約新台幣5689億元）降至170億美元（約新台幣5526億元），並將2026年進一步壓縮至160億美元（約新台幣5201億元）。

同時，資本支出目標也從原定的200億美元（約新台幣6502億元）下修至180億美元（約新台幣5851億元）。

專家指出，雖然英特爾仍有自家製造能力，但先進製程（如 Intel 18A 與 TSMC N3/N2）日益昂貴與複雜。倘若與台積電深化合作，有助英特爾實現IDM 2.0策略中「外部代工」的一環，補足先進製程產能或風險分散。

分析師指出，中美科技競爭與先進製程地緣風險下，英特爾與台積電在美國境內的合作，例如台積電亞利桑那州廠（TSMC Arizona 廠）可能更具價值。雙方的會談被市場視為「供應鏈安全」戰略交流，避免因區域風險而中斷技術或生產合作。

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