研華首季EPS創近7季新高 看好主要市場持續增溫

研華首季每股盈餘創下最近7季新高。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠研華（2395）主要市場訂單動能回溫，今年首季每股盈餘（EPS）3.17元，創下最近7季的新高紀錄，展望第2季，研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，公司將持續擴大布局AI邊緣運算的市場應用，看好各主要市場需求維持增溫，帶動整體營運穩健向上。

研華首季營收173.51億元，季增6%、年增25%；毛利率40.5%，季減0.7個百分點、年增0.5個百分點；營益率16.9%，季增1.5個百分點、年增3.1個百分點；稅後淨利27.34億元，季增3.5%、年增37.1%，每股盈餘3.17元，季增3.5%、年增36.6%。

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從研華在各個區域的首季營收動能來看，歐洲業績年增25%、北美年增23%、新興市場年增18%、中國年增11%，台灣市場年增個位數百分比，然而受到韓國市場的終端市場需求疲弱影響，北亞市場營收年減個位數百分比。

以各事業群首季的營業額表現而言，均智能服務事業群 （iService）年增41%、智能系統事業群（iSystem）年增27%、物聯網自動化事業群（iAutomation）年增20%，嵌入式事業群 （Embedded Sector）年增11%，嵌入式運算與周邊系統 （EIoT ）年增12%，應用電腦事業群 （ACG）年增9%。

接單方面，首季整體接單與出貨比值（B/B Ratio）為1.08，亞洲、歐洲、美洲3大區域皆大於1，其中歐洲1.10、亞洲1.07，皆呈現季對季成長，北美則微幅下滑至1.05。陳清熙認為，面臨國際地緣局勢、關稅議題等系統性風險，後續的客戶訂單能見度與出貨交期可能略受影響，研華已彈性調整出貨結構並強化供應鏈韌性，同時透過與客戶密切溝通，降低潛在風險與不確定性。

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