台達電強化電動車佈局 兆瓦級充電系統獲美客戶訂單

電源供應器大廠台達電因應全球電動車快速充電需求，持續透過新產品搶攻市佔。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）因應全球電動車快速充電需求，今日於台北國際車用電子展首度公開向市場推出旗下兆瓦級充電解決方案，包括最大輸出功率達1MW的充電樁，目前已接獲美系客戶專案訂單，預計明年開始出貨。

台達電表示，旗下兆瓦級充電解決方案可藉由電源櫃將充電能力擴增至3MW，鎖定重型電動卡車、巴士的超高速充電需求，同步聚焦都市快充與工商業儲能商機，整合集團基礎設施業務範疇當中的城市電氣化與低碳轉型的整合能力。

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此外，台達電此次揮軍展會，也向潛在客戶釋出高效電動車電控與動力系統、車用散熱，以及多元的電動四輪、二輪載具充電應用，對此，台達品牌長郭珊珊表示，在全球節能減碳的趨勢之下，今年在展區所打造的全方位充電站，更涵蓋不同都市使用情境，推出相對應的充電及能源管理應用。

郭姍姍提到，集團未來將不斷集結電動車動力系統、車用電子與能源基礎設施領域的相關優勢，助力全球客戶實踐智慧且低碳的交通未來。目前公司除了全系列充電樁全球累積出貨逾300萬台，並開發充電停車柱，已導入台南與桃園公有充電站營運，還可搭配智慧園區管理平台強化城市低碳交通管理。

針對商用車需求，台達電採用800V高壓設計架構、最大輸出功率330kW且效率高於97.5%的髮夾式驅動馬達已經進入量產階段，同時因應先進散熱需求提供車用液冷、氣冷解決方案，也布局二輪市場的充換電及動力系統，並為商辦與車隊營運商打造結合軟硬體、一站式的光充儲整合服務。

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