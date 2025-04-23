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股匯雙漲！外資出口商同步拋匯 台幣收32.492元

2025/04/23 19:17

股匯雙漲！外資、出口商同步拋匯，新台幣收32.492元。（記者陳梅英攝）股匯雙漲！外資、出口商同步拋匯，新台幣收32.492元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普對中國課徵高關稅態度放軟，也改口沒有要聯準會主席鮑爾辭職，美股應聲大漲，帶動台股週三狂飆逾800點，新台幣兌美元匯率早盤在美元反彈下一度貶回32.545元，午後豬羊變色，新台幣匯價最後收在32.492元、升值0.6分，成交量15.14億美元。

台股今天強漲845.71點，收在19639.14點，三大法人外資及陸資、投信、自營商同步買超，合計買超295.15億元。其中，外資買超263.7億元。

匯銀主管表示，市場預期美中緊張情勢降溫，也不在大肆批評鮑爾，讓市場喘口氣，美元指數反彈至99之上，亞幣除人民幣之外，幾乎都拉回，新台幣匯價早盤反映國際匯市走勢也一度貶回32.5元價位，不過台股飆漲、外資回頭，出口商月底拋匯需求助攻，午後台幣由貶轉升，重返32.4字頭。

根據央行統計，美元指數今日大幅反彈0.84%、人民幣也展開慶祝行情，升值0.28%、韓元小升0.04%、台幣升值0.02%、日圓重挫1.11%、新幣貶值0.45%，亞幣走勢分歧。

匯銀主管表示，川普態度反覆，美中發展不確性仍高，後市仍要觀察美中談判結果；短線因美元反彈下、非美貨幣走勢將受到壓抑，不過月底出口商有拋匯需求，且外資熱錢若持續流入，台幣在站穩32.4元價位後，將有望往32.3元方向挺進。

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