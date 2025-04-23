醫、護「賈桃樂」，苗縣首座醫護職涯體驗分館啟用。（記者蔡政珉攝）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕為協助學生媒合適當工作，勞動部成立賈桃樂學習主題館幫助社會新鮮人求職及職涯探索。勞動部今天在苗栗縣仁德醫專成立苗栗縣首座賈桃樂醫護職涯體驗分館，期盼補充目前醫、護相關就業人員缺口，現場來自全台各地30幾間醫院也到場設攤「搶人才」。

勞動部長洪申翰今天出席與會，他說，青年就業一直以來是勞動部重要的政策，各分署也以促進青年就業作為優先推動的工作。他也肯定並感謝部勞動力發展署桃竹苗分署創造出「賈桃樂」成功品牌執行青年職涯的探索工作。

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勞動力發展署桃竹苗分署攜手仁德醫專首度於苗栗縣創立桃樂學習主題館，並以醫護職涯體驗為主題。洪申翰也強調，目前醫療產業缺乏護理人員的投入，說明護理工作在未來的角色，將會越來越重要。今天在仁德醫專設立賈桃樂第8個分館，希望可以結合產業所需，讓護理專業學生可以順利銜接職場。

醫、護「賈桃樂」，苗縣首座醫護職涯體驗分館啟用。（記者蔡政珉攝）

洪申翰也呼籲，盼醫療產業能提高更佳的勞動條件，讓醫療產業能夠留住人才，也讓這些青年人才發揮所長。勞動部也表示，會密切觀察勞動市場變化，尤其關稅的後續發展，適切提供相對應津貼及補助措施，避免衝擊青年就業。

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