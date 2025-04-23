焦點股》宸曜：工業電腦族群反攻 股價喊衝

宸曜看好今年營運動能，AI邊緣運算專案可望挹注業績成長。（宸曜提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠族群受惠於大盤回神，今日開盤全面上揚，其中，宸曜（6922）在基本面力挺，以及今年營運展望良好的基礎之上，盤中高點觸及156元，一度大漲7.58%，截至上午9時54分暫報154.5元，漲幅6.55%，成交量40張。

宸曜AI邊緣運算領域耕耘有成，由於智慧物流、智慧工廠等領域等相關專案強力挹注，3月營收1.64億元，月增27.6%、年增13.7%，創下歷史單月新高紀錄，首季營收累計達4.18億元，季增3.7%、年增23.3%，寫下歷史單季新猷，管理層看好在AI應用逐步落地之下，可望推升邊緣運算市場需求，推升全年營運成長。

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關於美國對等關稅帶來的不確定性影響，宸曜指出，美國區域營收約佔整體30%，屬於公司重要的市場之一，目前持續與客戶保持良好且密切的溝通，並藉由彈性策略應對策略，最大程度地降低對於營運的負面影響，公司後續也將加深美國子公司的投資力道，攜手當地合作夥伴避免風險。

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