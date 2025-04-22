川普關稅衝擊！南韓出口直接雪崩、貿易逆差達1億美元

美國總統川普加大關稅力道後，南韓出口直接雪崩。示意圖。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據南韓政府最新公布的貿易初步數據，在美國總統川普加大關稅力道後，南韓出口在4月迄今出現嚴重萎縮，此舉恐給南韓經濟成長前景蒙上陰影。雖然南韓官員表示，正尋求與美國達成「大規模」的貿易協議，但隨著南韓將在6月3日舉行總統大選，政局面臨一定程度的不確定性，還不清楚雙方協議最快何時才能達成。

《彭博》報導，南韓關稅廳週一（21日）公佈的資料顯示，4月前20天（經工作日調整之後）的對外出口金額，較去年同期下滑5.2％，相較之下，3月對外出口金額年增率高達5.5％。

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此外，4月前20天整體進口金額下降11.8%，使貿易逆差達到1億美元（約32.75億元新台幣）。

南韓是美國第6大貿易夥伴，2024年南韓對美國的貿易順差比前一年增長約25%，達到約557億美元，這是川普在確定所謂對等關稅時的一個考量因素。

在3月針對金屬進口加徵關稅後，川普4月稍早再度對汽車進口加徵 25% 關稅，並對所有其他進口商品課徵 10% 的稅率。出口動能放緩突顯了川普保護主義政策，對南韓出口導向型經濟帶來的風險。

南韓產業通商資源部長安德根與財政部長崔相穆，本週將赴華府展開貿易談判，但還不清楚協議能多快達成。

汽車關稅對南韓汽車製造商構成嚴重威脅，根據南韓政府數據，2024年南韓708億美元的汽車出口總額中，美國就占了近一半，汽車與汽車零組件也是南韓對美出口的主要項目之一。若川普政府決定進一步對半導體進口課徵關稅，可能對南韓半導體產業造成進一步衝擊，半導體產業一直是南韓出口導向經濟的基石。

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