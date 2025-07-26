黃金繼續跌！要重破歷史新高有「條件」

週五（25日）黃金價格下跌。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美元走強，以及美國和歐盟貿易協議有進展，週五（25日）黃金價格下跌，但專家預估，黃金可能在3300美元價位吸引一些買盤，但在Fed決策出爐之前不會突破歷史新高。

紐約黃金期貨下跌1.1% ，報每盎司3335.6美元；黃金現貨價下跌0.9%，報每盎司3336.01美元。

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Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）說：「美國與日本的貿易協議意義重大，且美歐預計在8月1日期限之前達成協議，削弱了避險需求，驅使資金流入風險資產。」

日本與美國本週達成貿易協議後，歐盟執委會表示，與美國達成協議近在眼前，即使歐盟成員國未能批准反制美國的措施。

經濟數據方面，美國初領失業救濟金降到3個月低點，代表即使企業聘僱欲振乏力，勞動力市場仍穩定。

穩定的就業市場數據，預料將增強聯準會（Fed）下週維持利率在4.25至4.50%不變的理由，即使美國總統川普的進口關稅讓通膨出現一些升溫的跡象。

川普意外造訪Fed總部並要求Fed主席鮑爾降息，持續施壓。

葛蘭特預估，黃金可能在3300美元價位吸引一些買盤，但預料在Fed決策出爐之前不會突破歷史新高。他還預測，Fed可能暗示今年稍晚會降息。

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