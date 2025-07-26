晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

黃金繼續跌！要重破歷史新高有「條件」

2025/07/26 08:49

週五（25日）黃金價格下跌。（彭博資料照）週五（25日）黃金價格下跌。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美元走強，以及美國和歐盟貿易協議有進展，週五（25日）黃金價格下跌，但專家預估，黃金可能在3300美元價位吸引一些買盤，但在Fed決策出爐之前不會突破歷史新高。

紐約黃金期貨下跌1.1% ，報每盎司3335.6美元；黃金現貨價下跌0.9%，報每盎司3336.01美元。

Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）說：「美國與日本的貿易協議意義重大，且美歐預計在8月1日期限之前達成協議，削弱了避險需求，驅使資金流入風險資產。」

日本與美國本週達成貿易協議後，歐盟執委會表示，與美國達成協議近在眼前，即使歐盟成員國未能批准反制美國的措施。

經濟數據方面，美國初領失業救濟金降到3個月低點，代表即使企業聘僱欲振乏力，勞動力市場仍穩定。

穩定的就業市場數據，預料將增強聯準會（Fed）下週維持利率在4.25至4.50%不變的理由，即使美國總統川普的進口關稅讓通膨出現一些升溫的跡象。

川普意外造訪Fed總部並要求Fed主席鮑爾降息，持續施壓。

葛蘭特預估，黃金可能在3300美元價位吸引一些買盤，但預料在Fed決策出爐之前不會突破歷史新高。他還預測，Fed可能暗示今年稍晚會降息。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財