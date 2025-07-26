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國際油價慘跌到3週低點 原因揭曉

2025/07/26 08:49

國際油價週五（25日）下跌。（法新資料照）國際油價週五（25日）下跌。（法新資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國和中國的低迷經濟數據讓交易員感到擔憂，而供給成長的跡象也持續打壓油價，國際油價週五（25日）跌到3週低點。

美國紐約西德州中級原油期貨下跌74美分或1.1%，收每桶68.44美元，是7月4日以來最低。

布蘭特原油期貨下跌87美分或1.3%，收每桶65.16美元，是6月30日以來最低。

《路透》報導，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）週日將在蘇格蘭會晤美國總統川普，歐盟官員和外交人員，雙方本週末可望達成貿易協議。

週五公布的一連串數據顯示，儘管全球貿易戰帶來不確定性，歐元區經濟仍保持強韌。與此同時，歐洲央行（ECB）官員則試圖淡化市場對不會有進一步降息的預期心理。

美國方面，6月耐久財訂單意外下滑，顯示企業第2季在設備方面的支出明顯下滑。

美國總統川普表示，他和聯準會（Fed）主席鮑爾會面愉快，他認為，鮑爾可能已經準備好降息。降息代表消費者借貸成本下滑，有助於提振經濟成長和石油需求。

另知情人士週四透露，美國正準備允許委內瑞拉國營石油公司PDVSA的合作夥伴在當地有限度營運，首先從雪佛龍（Chevron）開始。

ING分析師說，這可能讓委國石油出口每日增加超過20萬桶，美國煉油業者樂見此事，因為重油市場的瓶頸有望緩解。

伊朗表示，週五與歐盟針對核能議題進行了「嚴肅、坦率且詳細」的對話之後，將持續溝通。這是自美國和以色列上個月空襲伊朗之後的首次面對面會議。

委內瑞拉和伊朗都是石油輸出國家組織（OPEC）成員國，若能達成核協議，將能增加石油出口量。4名石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）代表說，OPEC+小組準備提高石油產量，希望盡快恢復市占率，並趁夏季需求暢旺趕快吸收額外的石油。

俄羅斯全球原油產量在全球僅次於美國，路透援引不具名資料計算結果顯示，俄國每天從西部港口出口的石油，將在8月達到約每日177萬桶，比7月規劃的193萬桶低。

石油公司貝克休斯（Baker Hughes）週五公布，美國的能源公司本週減少石油和天然氣油井數量，這是13週以來的第12次下滑。

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