台韓紡織業推動合作新機 應對美對等關稅挑戰

台灣紡拓會攜手韓國纖維產業聯合會（KOFOTI）召開年度台韓紡織會議。（紡拓會提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕台灣紡拓會攜手韓國纖維產業聯合會（KOFOTI）召開年度台韓紡織會議，紡拓會暨力麗（1444）董事長郭紹儀表示，除了對等關稅造成國際市場的不確定性，全球紡織供應鏈也處於淨零減碳、永續轉型的階段，紡織產業正在承受前所未見的挑戰，台韓紡織業將深化合作力度，共同開創新契機。

紡拓會觀察，此次紡拓會董事長郭紹儀率領人纖製造、紡紗、絲織、織布、不織布、棉布印染、製衣、織襪等公會，以及遠東新世紀、力麗、旭榮、興采、豐泰、隆昌、興永和、恆綱、良正、日禕、宏洲等企業代表，共43位出席交流會議。

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而韓國代表團則由團長崔炳五率領大韓紡織協會、韓國纖維輸出入協會、韓國化學纖維協會、韓國染整技術研究院、韓國衣類試驗硏究院、韓國纖維開發硏究院、韓國纖維素材硏究院、韓國時尚協會、韓國時尚設計師聯合會、釜山纖維時尚産業聯合會，以及相關韓國企業等共計41位代表與會。

紡拓會提到，台灣企業持續致力於生產設備的數位化與智慧化升級，並加碼投資高度優化的生產鏈與產品，結合快速反應模式，向市場提供創新且永續的紡織與時尚產品，從代工（OEM）到原廠委託設計製造（ODM）領域，皆積極與國際品牌合作、提升全球影響力；而韓國企業則致力於產品開發的差異化創新研究，特別是在產業用纖維領域的突破。

紡拓會認為，台廠未來不斷憑藉著跨供應鏈協作的基礎，致力於開發具永續性及創新附加價值的產品，並將市場應用擴大至汽車、航太及醫療生技等前瞻性成長領域，推動先進材料與零組件的發展，可望全面增強產業競爭力。

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