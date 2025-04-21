晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台韓紡織業推動合作新機 應對美對等關稅挑戰

2025/04/21 21:06

台灣紡拓會攜手韓國纖維產業聯合會（KOFOTI）召開年度台韓紡織會議。（紡拓會提供）台灣紡拓會攜手韓國纖維產業聯合會（KOFOTI）召開年度台韓紡織會議。（紡拓會提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕台灣紡拓會攜手韓國纖維產業聯合會（KOFOTI）召開年度台韓紡織會議，紡拓會暨力麗（1444）董事長郭紹儀表示，除了對等關稅造成國際市場的不確定性，全球紡織供應鏈也處於淨零減碳、永續轉型的階段，紡織產業正在承受前所未見的挑戰，台韓紡織業將深化合作力度，共同開創新契機。

紡拓會觀察，此次紡拓會董事長郭紹儀率領人纖製造、紡紗、絲織、織布、不織布、棉布印染、製衣、織襪等公會，以及遠東新世紀、力麗、旭榮、興采、豐泰、隆昌、興永和、恆綱、良正、日禕、宏洲等企業代表，共43位出席交流會議。

而韓國代表團則由團長崔炳五率領大韓紡織協會、韓國纖維輸出入協會、韓國化學纖維協會、韓國染整技術研究院、韓國衣類試驗硏究院、韓國纖維開發硏究院、韓國纖維素材硏究院、韓國時尚協會、韓國時尚設計師聯合會、釜山纖維時尚産業聯合會，以及相關韓國企業等共計41位代表與會。

紡拓會提到，台灣企業持續致力於生產設備的數位化與智慧化升級，並加碼投資高度優化的生產鏈與產品，結合快速反應模式，向市場提供創新且永續的紡織與時尚產品，從代工（OEM）到原廠委託設計製造（ODM）領域，皆積極與國際品牌合作、提升全球影響力；而韓國企業則致力於產品開發的差異化創新研究，特別是在產業用纖維領域的突破。

紡拓會認為，台廠未來不斷憑藉著跨供應鏈協作的基礎，致力於開發具永續性及創新附加價值的產品，並將市場應用擴大至汽車、航太及醫療生技等前瞻性成長領域，推動先進材料與零組件的發展，可望全面增強產業競爭力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財