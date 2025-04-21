集盛董事長葉守焞辭世 享壽86歲

紡纖廠集盛發言體系今天證實，董事長葉守焞辭世，享壽86歲。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕紡纖廠集盛（1455）發言體系今天證實，董事長葉守焞與世長辭，享壽86歲，後續將召開臨時董事會推選董事長，等董事會召開後另行公告，公司遵循代理人作業，各項業務均由專業經理人分層負責，對公司營運並無影響。

葉守焞於1969年攜手另外兩位創辦人合資成立集盛，設廠於桃園縣龜山鄉，佔地1.5萬坪，為專業假撚廠，主要生產聚酯加工絲，當時資本額為1600萬元，1970年假撚一廠開始生產，員工35人，年產量600噸，而後於1979年首先研發出硬性TWO─TONE Yarn複合加工雙色聚酯加工絲，為假撚廠、織布廠創造了革命性新產品，也為台灣長纖業帶來新的榮景。

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葉守焞在台灣紡織產業的發展道路上貢獻良多，與儒鴻（1476）創辦人洪鎮海、聚陽（1477）董事長周理平交情頗深，儘管年事已高，公司多年以來也建立完整的經營體系，但葉守焞仍心繫台灣紡織產業發展，在去年股東大會上發言的看法，提到國內產業因俄烏戰爭引發美國對俄羅斯經濟制裁，中國因而漁翁得利，取得相當低廉的原料破壞了市場價格，直接搶走台灣的訂單。

葉守焞也強調，儘管面對中國市場壓力，但集盛仍不氣餒，憑藉著技術本位、品質領先的優勢，每月、每季精算各產線產銷配置，一步一步的向上突破開工率，減少停工損失，將透過先苦後甘的營運成績，激勵公司同仁士氣。如今葉守焞辭世，集盛全體員工皆表達不捨，但往後將更加勵精圖治，目標不負葉的期望。

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