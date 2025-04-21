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新光三越母親節檔期 祭出大手筆回饋搶市

2025/04/21 16:22

新光三越在母親節檔期第二波祭出最少10%的回饋刺激買氣，預計本檔活動促銷手筆加大，另有消費遞延效應，有望帶動業績回溫成長。（記者卓怡君攝）新光三越在母親節檔期第二波祭出最少10%的回饋刺激買氣，預計本檔活動促銷手筆加大，另有消費遞延效應，有望帶動業績回溫成長。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕今年百貨母親節檔期因股災、川普關稅、天氣變化不穩等不利因素衝擊，消費力道頓時縮減，首波活動業績表現不如預期，為了進一步刺激買氣，新光三越在母親節檔期第二波祭出最少10%的回饋刺激買氣，預計本檔活動促銷手筆加大，另有消費遞延效應，有望帶動業績回溫成長。

新光三越表示，首波初夏購物節受到股災、關稅等因素影響，業績不如預期，因此把重心放到第二波活動，回饋以10%起跳，堪稱是史上最強的母親節促銷手筆，希望給消費者更高回饋吸引買氣，預計4月24日起跑的母親節檔期業績有望成長7%，目前信義新天地各餐廳的母親節當日訂位已達70%。

新光三越表示，從4月24日至5月1日母親節檔期首8日限定－全館單筆滿仟送仟點（skm points）、指定業種單筆滿萬送4000點，再搭配上首四日聯名卡單筆滿3000元贈2000點、指定銀行滿10000元贈4000點、指定業種加碼贈、12大銀行滿額禮等多重回饋，就是要讓消費者在採買母親節禮物的同時，買得划算、回饋更有感。

除了超高回饋之外，新光三越表示，網羅全台最豐富且齊全的商品陣容，從美妝品、穿搭到3C、家電，掀起「母女同款、母子共玩」新潮流，不僅如此新光三越同步啟動「媽吉品牌週」，攜手30大品牌、超過150項明星商品最低6折起，週週不同主題夯品，線上線下同步開搶。

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