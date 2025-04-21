川普怕了！資金撤離美國 刺激日本國債創紀錄需求

美國激進關稅引發對經濟衰退的擔憂，資金紛紛從美國債券中轉移出來，尋找其他安全避風港，上個月期限最長的日本政府債券吸引創紀錄的外國需求。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕路透周一（21日）報導，由於市場對於美國關稅的擔憂，刺激海外對日本國債需求創紀錄，川普總統擔憂資金從美國撤離。

美國總統川普的激進關稅引發對美國經濟衰退的擔憂，資金紛紛從美國債券中轉移出來，尋找其他安全避風港，上個月期限最長的日本政府債券吸引創紀錄的外國需求。

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日本證券業協會週一公佈的數據顯示，3月份海外投資者買入約2.18兆日圓期限超過10年的日本國債，這是自2004年4月開始統計該數據以來的最大金額。

川普上個月加大關稅力度，包括對汽車和零件徵收25%的關稅，此前他於4月2日宣布全面徵收關稅的舉措，導致全球市場陷入混亂。

瑞穗證券首席策略師大森翔樹（Shoki Omori）表示，與此同時，由於日本財政年度結束時調整投資組合，當地保險公司當月拋售創紀錄的6458億日圓超長期日本國債。大森表示，由於全球貿易環境不確定，對日本央行近期升息的押注減少，也使得外國投資者更容易購買日本國債。

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