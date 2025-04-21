晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普怕了！資金撤離美國 刺激日本國債創紀錄需求

2025/04/21 15:54

美國激進關稅引發對經濟衰退的擔憂，資金紛紛從美國債券中轉移出來，尋找其他安全避風港，上個月期限最長的日本政府債券吸引創紀錄的外國需求。（示意圖，路透）美國激進關稅引發對經濟衰退的擔憂，資金紛紛從美國債券中轉移出來，尋找其他安全避風港，上個月期限最長的日本政府債券吸引創紀錄的外國需求。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕路透周一（21日）報導，由於市場對於美國關稅的擔憂，刺激海外對日本國債需求創紀錄，川普總統擔憂資金從美國撤離。

美國總統川普的激進關稅引發對美國經濟衰退的擔憂，資金紛紛從美國債券中轉移出來，尋找其他安全避風港，上個月期限最長的日本政府債券吸引創紀錄的外國需求。

日本證券業協會週一公佈的數據顯示，3月份海外投資者買入約2.18兆日圓期限超過10年的日本國債，這是自2004年4月開始統計該數據以來的最大金額。

川普上個月加大關稅力度，包括對汽車和零件徵收25%的關稅，此前他於4月2日宣布全面徵收關稅的舉措，導致全球市場陷入混亂。

瑞穗證券首席策略師大森翔樹（Shoki Omori）表示，與此同時，由於日本財政年度結束時調整投資組合，當地保險公司當月拋售創紀錄的6458億日圓超長期日本國債。大森表示，由於全球貿易環境不確定，對日本央行近期升息的押注減少，也使得外國投資者更容易購買日本國債。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財