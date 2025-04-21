台網公司跨足IoT設備信任領域 攜椰棗科技前進資安大會

台網公司攜手椰棗科技參展2025年台灣資安大會的台灣資安館。（台網公司提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕台灣網路認證公司TWCA（台網公司）攜手新漢集團旗下椰棗科技參展2025年台灣資安大會的台灣資安館，以「物聯網應用生態圈信任服務」共築全方位可信任OT網路安全防護網，展示含遠端診療、充電樁能源管理IoT設備等應用領域的資安應用。

台網公司總經理郭昭宏日前參加2025台灣資安大會時表示，台網公司與椰棗科技合作，積極地拓展不同物聯網應用場景，如透過IoT閘道設備將遠端診療資訊安全傳輸至醫療中心、充電樁能源管理IoT設備與雲端伺服器間的信任機制、以及智慧工廠中資源存取身分鑑別閘道器等應用。

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郭昭宏指出，台網公司期望能協助國內物聯網生態系的業者，藉由打造可信任的物聯網設備，建構物聯網應用的資安基礎建設。

郭昭宏進一步提到，因應近年來物聯網飛速發展，IoT基礎建設越來越受重視。台網公司與椰棗科技合作參展聯手打造AI驅動的可信賴智慧製造建置關鍵，結合台網公司自身憑證技術推動，透過「設備信任機制」提供「物聯網應用生態圈信任服務」。

台網公司說明，這項服務的信任機制劃分為7個層面，每一層都對應著特定的設備階段與資安需求，7個層面分別歸納為對身分、來源、以及應用面的信任，並涵蓋從設備製造、移轉、到實際應用的生命週期；目的是在物聯網應用上達到全方位信任，降低設備身分遭駭、資料洩漏或未經授權操作的風險。

台網公司旗下TWID身分識別中心自2016年成立以來，為市場上唯一對「人」的身分識別，進階發展至對「事」（如電子文件簽署、證照）認證，現更進一步發展至跨足對「物」的信任。

TWID「人與物的信任基礎建設」結合數位憑證、身分識別、並且接軌國際趨勢像FIDO聯盟提出的FDO零接觸導入流程，協助製造業與應用單位強化資安合規，建構一套完整的物聯網資安基礎建設。

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