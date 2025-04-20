華為撿到槍 迅速推出新晶片取代輝達H20令業界意外

華為發布下一代AI晶片Ascend 920，將取代輝達H20留下的市場空缺。（示意圖，取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普對中國人工智慧晶片出口禁令擴及輝達H20禁售。就在華府宣布1天後，華為旋即發布下一代AI晶片Ascend 920，將取代H20留下的市場空缺。外媒指出，Ascend 920的發布讓一些業內人士感到意外，而這對華為來說是一個巨大的機遇。

根據DigiTimes Asia報導，Ascend 920預計將於2025年下半年實現量產，專家表示它將能夠取代中國人無法再使用的H20晶片。

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儘管輝達H20晶片的功能不如其最新的AI產品強大，但它仍然是中國企業的熱門選擇。這對華為來說是一個巨大的機遇，多年來華為一直努力匹敵輝達的能力。

華為Ascend 910C似乎能夠提供競爭對手輝達H100約60%的推理性能。另一方面，下一代Ascend 920將採用6奈米製程，預計每卡將超過900 TFLOP，並使用HBM3模組擁有4 TB/s 的記憶體頻寬。

華為Ascend 920的發布讓一些業內人士感到意外，尤其是因為它是在白宮宣布禁止輝達H20和超微的MI308之後發布。

據報導，這項擴大出口管制的計畫應該已經醞釀幾個月，因此華為很可能一直在期待新禁令的到來。因此，華為一直在幕後積極開發Ascend 920，只是在等待時機發佈公告。

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