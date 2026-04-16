馬斯克自建Terafab 魏哲家：晶圓代工沒捷徑可走

台積電董事長魏哲家表示，擴充產能沒有捷徑可走，技術領先地位、卓越製造、客戶信任是台積電競爭優勢，台積電有信心贏得競爭。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今召開線上法說會，針對外資法人提問Terafab（馬斯克所推動的晶圓廠計畫）與英特爾合作，對台積電是否造成競爭、台積電產能吃緊是否會影響訂單外溢？魏哲家指出，英特爾和特斯拉（Tesla）都是台積電的客戶，英特爾也是台積電的競爭對手，台積電絕不低估他們，但他強調擴充產能「沒有捷徑可走」，技術領先地位、卓越製造、客戶信任是台積電競爭優勢，台積電有信心贏得競爭。

魏哲家並提及，最重要的是對客戶的服務，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也針對這點提過，感謝他對台積電的讚美。

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魏哲家表示，A I/高效能運算 （HPC）需求強勁，導致產能供應持續吃緊，但興建新晶圓廠需要 2-3 年時間，產能爬坡還需要 1-2 年，台積電正在加快資本支出，努力擴大產能，包括建無塵室及引進設備，預計供應吃緊狀況至少會持續到2027年。擴增產能「沒捷徑可走」。

魏哲家也強調，儘管面臨競爭（包括英特爾和特斯拉），技術領先、卓越製造、容戶信任是台積電競爭優勢，有信心贏得競爭。

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