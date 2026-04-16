台積電Q2更好 營收季增1成、毛利率上看67.5 ％

台積電今（16）日召開法說會，展望第二季營運，受惠AI及HPC對先進製程需求續旺，預估單季營收將達390億至402億美元，季增約10%、年增約32%，優於法人預期。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭台積電今（16）日召開法說會，展望第二季營運，受惠AI及HPC對先進製程需求續旺，預估單季營收將達390億至402億美元，季增約10%、年增約32%，優於法人預期；毛利率將介於65.5%至67.5%，中位數約66.5%，營業利益率介於56.5%至58.5%，營收及獲利可望再創新高。

台積電財務長黃仁昭指出，毛利率持續改善，主要來自整體產能利用率提升，製程成本優化所帶動，部分受海外擴產與新製程導入影響而有所抵銷。營收續上升主要因先進製程推動，尤其是3奈米、5奈米需求穩健，AI伺服器、資料中心應用帶動HPC平台持續擴增。

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黃仁昭表示，2奈米製程初期產能提升將在下半年稀釋毛利率，預計全年影響2-3 ％，海外晶圓廠的擴張將在初期階段對毛利率造成2-3個％，產能提升後期階段，影響幅度將擴大至3-4 ％。

黃仁昭也說，近期中東地區的不穩定局勢可能導致某些關鍵化學品和氣體的價格上漲，但其財務影響目前尚無法量化。

黃仁昭說明，公司將利用卓越的製造能力最，以大限度地提高晶圓產量；推動現有晶圓廠的跨節點產能最佳化；3奈米製程預計將於今年下半年與公司平均毛利率接軌。值得注意的是，匯率被視為一個不可控變量，可能會進一步影響最後結果。

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