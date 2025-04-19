光寶科強化集團ESG 光林智能鎖定新世代生態照明

光林智能攜手產官學界，在馬祖強化友善生態照明。（光林智能提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠光寶科（2301）持續鎖定自然生態保護需求，旗下光林智能自提的創新ESG專案已取得農業部林業保育署「自然碳匯與生物多樣性專案」認證，預計今年還會繼續推出新一代「全光譜可調式生態照明系統」，目標以創新解決方案守護生物多樣性。

光寶科指出，光林智能透過「光曜台灣：友善光環境計畫」攜手林業保育署新竹分署、連江縣政府、中國文化大學森林暨自然保育學系，共同守護馬祖特有物種雌光螢的珍貴棲息地，展現台灣與國際同步的環境治理能力，符合「昆明-蒙特婁全球生物多樣性框架」（GBF）與聯合國永續發展目標（SDGs）。

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有鑑於聯合國生物多樣性保護目標有備受各界推動的趨勢，光林智能開發的「ECOridge生態照明技術」採取友善生物的光譜設計，依據國際自然保護聯盟（IUCN）發布的人工照明指南，將野生動物敏感區的藍光控制在2%以下，並優先採用590nm琥珀色主波長，成功降低70%光害影響。

此外，光林智能同步針對馬祖多霧氣候，導入道路照明設備的智能調光功能，當環境能見度低於500公尺時，系統會自動提升照明強度至100至150lux，確保居民行車安全，同時維持對生態的友善性，這項突破性技術的核心在於整合光譜工程與智慧物聯網（AIoT）技術，藉由「環境自適應光學引擎」，在0.3秒內切換照明模式，同時連接雲端管理平台，結合天氣數據，實現故障預警與遠端維護，大幅提升維運效率。

光林智能即將在今年推出的新一代「全光譜可調式生態照明系統」，預計將色溫調控範圍進一步擴展至1800K至3000K，為不同生態敏感區域提供更精準的光環境解決方案，持續呼應GBF第4項「受脅物種管理」目標，更具體實踐SDGs第15項「陸域生態」指標，展現企業在全球生態治理中的科技實力。

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