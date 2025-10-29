台積電11/8日運動會 傳黃仁勳將首度參加

台積電運動會將於11月8日舉行，傳言NVIDIA執行長黃仁勳將與台積電創辦人張忠謀一起參加，圖為張忠謀獲頒李國鼎獎時，黃仁勳親自來台到場祝賀的資料畫面。（記者廖振輝攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕輝達（NVIDIA）今日在美國華盛頓舉辦年度大會 GTC October 2025，執行長黃仁勳也首次公開下一代 Vera Rubin 超級晶片（Superchip）；半導體業界近期傳出，AI教主黃仁勳將參加今年11月8日的台積電運動會，預期會為當天運動會增添熱鬧及國際氣氛，若他到場参加，將是台積電首度有大客戶參與運動會。

台積電未證實此項傳聞，但上星期本報記者詢問時，公關窗口表示「當天就知道了」。業界認為，台積電可能想當天給員工驚喜，不過，黃仁勳受邀來參加運動會的消息，巳逐漸傳開來，成為有趣的話題。

台積電創辦人張忠謀夫婦已確定要參加今年運動會，他視運動會為一年最開心的一天，與黃仁勳與張忠謀夫婦交情好，若特地來台參加運動會，等於體驗台積電最特別的盛會，只是喜歡打桌球的他，在台積電的運動會比賽項目中，並無桌球這項。

