輝達市值逼近歷史性5兆美元 領先全球勢不可當

2025/10/29 18:39

輝達執行長黃仁勳表示，輝達預計將獲得5000億美元的人工智慧晶片訂單，並宣布計劃為美國政府建造七台新的超級電腦之後不久，股價便出現最新一輪上漲。（路透）輝達執行長黃仁勳表示，輝達預計將獲得5000億美元的人工智慧晶片訂單，並宣布計劃為美國政府建造七台新的超級電腦之後不久，股價便出現最新一輪上漲。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達股票週三（29日）盤前交易股價上漲超過3%，預計將成為首家市值突破5兆美元的公司。微軟與蘋果周二盤中市值也站上4兆美元。

這一非凡的里程碑將反映出輝達取得了令人矚目的成就，該公司已從一家小眾電玩處理器公司發展成為人工智慧蓬勃發展中不可或缺的參與者。

美股盤前交易上漲3.1%

輝達股價在盤前交易上漲3.1%。該股前一交易日收盤上漲5%，今年迄今已累計上漲近50%。

就在輝達執行長黃仁勳表示，輝達預計將獲得5000億美元的人工智慧晶片訂單，並宣布計劃為美國政府建造七台新的超級電腦之後不久，股價便出現了最新一輪上漲。

此外，輝達週二宣布將斥資10億美元收購諾基亞的股份，與網路公司建立策略合作夥伴關係，共同開發下一代6G蜂窩技術。

受人工智慧交易的推動，美國股市週二攀升至歷史新高。科技股的上漲提振主要股指，其中蘋果股價上漲尤為顯著。和微軟兩家公司的股價上漲後，市值均超過4兆美元。

儘管人們仍然擔心股市泡沫，但美國股市依然出現了令人眼花撩亂的上漲，尤其是在人工智慧驅動的支出導致交易和估值創下紀錄的情況下。

