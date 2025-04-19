台灣囡仔N0.1！美國最聰明CEO出爐 黃仁勳奪冠

輝達執行長黃仁勳。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒《資本視覺》（Visual Capitalist）根據語言教學平台Preply所進行的語言分析，選出美國 15 位最聰明的 CEO，第一名是輝達CEO黃仁勳。文章特別介紹，黃仁勳出生於台灣，9歲移居美國，與AMD（超微）CEO蘇姿丰是遠親。

外媒《資本視覺》指出，Preply 對美國最聰明的 CEO 的排名是基於高階主管演講和訪談的語言分析。研究人員首先從市值前百大公司的執行長開始挑選，還包括另外 26 位高階主管（例如 OpenAI 的Sam Altman），每位高管平均分析 2.25 小時的演講時間。

請繼續往下閱讀...

研究人員評估了幾種認知和溝通特徵，包括語言能力、抽象和概念思維、創造力、記憶和回憶以及邏輯推理。根據這些標準，研究人員對每位 CEO 表達複雜想法的效率和智慧程度進行評分。這項研究不僅旨在評估智力，還分析每位CEO言語背後的思想清晰度和深度。

OpenAI執行長奧特曼。（法新社）

結果顯示，輝達CEO黃仁勳在本次排名中得分最高，拿到81.3分； 軍火製造商-洛克希德馬丁公司CEO泰克里特（Jim Taiclet）以80.9分緊追在後；第三名為英國AI公司DeepMind的CEO哈薩比斯（Demis Hassabis），分數為80.8分。

第4名至第6名依序為：亞德諾半導體（Analog Devices，ADI）CEO羅奇（Vincent Roche）；晶片製造商邁威爾（Marvell Technology）CEO墨菲（Matt Murphy）；網飛（Netflix）CEO哈斯廷斯（Reed Hastings）。

第7名至第10名分別為，星座能源（Constellation Energy）CEO多明格斯（Joseph Dominguez）；黑石集團（Blackstone）CEO蘇世民（Stephen Schwarzman）；亞培（Abbott Laboratories）CEO福特（Robert Ford）；私人風險投資公司-安德里森·霍羅維茲（Andreessen Horowitz）CEO安德里森（Marc Andreessen）。

ChatGPT之父、OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）則排名第12，拿到75.2分。

外媒《資本視覺》根據語言教學平台Preply所進行的語言分析，選出美國 15 位最聰明的 CEO。（圖取自Visual Capitalist官網）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法