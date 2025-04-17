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劉揚偉：DeepSeek缺算力基礎很難推至更高層

2025/04/17 17:39

鴻海董事長劉揚偉今就生成式AI（人工智慧）應用領域，進行專題演講。（記者方賓照攝）鴻海董事長劉揚偉今就生成式AI（人工智慧）應用領域，進行專題演講。（記者方賓照攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕鴻海董事長劉揚偉表示，中國DeepSeek由於缺乏算力基礎，頂多就止步至代理人階段，難以提升至發明創新或是組織協調階段，至於DeepSeek的崛起會不會促使AI算力基礎的投資緩步，答案是不會。

劉揚偉今赴「中華民國全國工業總會會員代表大會」，就生成式AI（人工智慧）應用領域，進行專題演講。

劉揚偉指出，現在已達成「專用人工智慧」（ANI），也就是擅長單一特定任務，但缺乏跨領域能力的AI，現在進入「通用人工智慧（AGI）」發展階段的初期，能達到人類級別的理解與學習能力，但尚未到「超級人工智慧」（ASI）階段，也就是智慧全面超越人類的AI，尚屬理論與想像階段。

其中，AGI可分為五個階段，包括已實現的第一層的聊天機器人、第二層的推理機器人，即將實現的第三層的行動代理人、第四層的發明創新者，這時「AGI已經有點開始可怕」，以及第五層組織協作者，就像取代秘書長的角色，將會議組織協調好，這是可預見會發生的事。

舉例而言，劉揚偉表示，DeepSeek大概可以到第三層代理人的程度，要發展至第四層創新、第五層的組織協作是需要耗費非常龐大的算力，「如果沒有算力，大概很難發展到第四層、第五層，更別談是到ASI的階段」。

劉揚偉續說，常聽到外界疑問有了DeepSeek，是不是就不需要這麼多的算力了？沒錯，正如同如果要求只要做到國中生、高中生階段，不再讀大學的程度的話，DeepSeek可以做得很好，可是如果要持續進到大學、研究所的話，務必要投資算力。

劉揚偉表示，算力投資不會受到DeepSeek的影響，對於AGI、ASI的發展影響不大，正面影響是讓AI應用廣泛擴大到大家都可以使用。

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