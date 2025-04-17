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美國關稅事件台灣鯛首當其衝 陳駿季：協助擴大海外市場及產業升級

2025/04/17 17:42

因應關稅衝擊，農業部長陳駿季（右4）等人到雲林與台灣鯛養殖業者座談。（記者黃淑莉攝）因應關稅衝擊，農業部長陳駿季（右4）等人到雲林與台灣鯛養殖業者座談。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕美國關稅事件影響台灣出口產業，農漁業方面台灣鯛（吳郭魚）首當其衝，農業部長陳駿季今（17）日到雲林與漁民座談，強調給予漁民貸款利率補貼外，這次事件也是一次契機，政府會協助產業開拓歐洲、日本等國際市場，同時輔導農民提升養殖、冷鏈物流等技術，提高競爭力。

根據漁業署統計，近3年國內吳郭魚養殖面積約3733公頃，年產約5萬8200多噸，6成內銷、4成外銷，去年出口量約1萬6800多噸，主要銷往美國約占8成。

陳駿季指出，美國4月2日對外公布提高關鍵農產品的關稅，農業部第一時間啟動了相關應變，準備一系列的產業支持方案，來協助農漁民因應衝擊，初步評估顯示，臺灣鯛也就是吳郭魚，可能受到衝擊最嚴重的養殖品項之一，雖然美國宣布90天的延緩期，但這段時間仍有10%的關稅，對產地造成實質影響。

農業部在雲林與養殖業者面對面座談。（記者黃淑莉攝）農業部在雲林與養殖業者面對面座談。（記者黃淑莉攝）

陳駿季說，雲林也是台灣鯛重要養殖地區，今天應立委劉建國等人邀請來與漁民座談，將農業部最新的支持方案與養殖漁民溝通，這次農業支持方案有三個層面。

第1是金融支持，將提供利息補貼與貸款展延，協助業者紓緩資金壓力，避免短期營運出現困難。

第2是出口市場的維持與推進，不能因關稅提高就放棄美國市場，反而更應利用此契機強化台灣品牌與產品價值，政府會提供外交支持，透過各種出口獎勵與推廣計畫，讓更多美國消費者認識台灣優質的吳郭魚。

第3是市場多元化與產業升級，這次事件也是一次契機，政府會協助產業開拓更多元的國際市場，例如歐洲、日本、韓國與東南亞等地。另在生產端提供各項技術升級與設施補助，特別是水質監控、養殖管理與冷鏈物流等環節，協助業者從源頭強化品質與效率。

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