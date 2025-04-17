中國芯牛皮吹破！研究機構爆華為2款AI 處理器全偷用台積晶片

中國華為透過白手套規避制裁，取得台積電晶片。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國華為遭美制裁後，多次爆出透過白手套向台積電下單取得先進晶片。最新報告直指，華為AI處理器-Ascend 910C 號稱是「中國製」，其實採用台積電 7奈米晶片，另一款 Ascend 910B 也是使用台積電晶片。

《Wccftech》報導，半導體研究機構SemiAnalysis發布報告稱，外界常誤解是華為 910C 是中國製造，其實應該是在中國設計，因為中國仍然嚴重依賴海外技術，無論是三星的HBM（高頻寬記憶體），或是台積電的晶片，抑或是美國、荷蘭和日本的設備，中國都對國外的依賴程度很高。

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報導直言，雖然中國最大的代工廠中芯國際確實擁有 7奈米技術，但華為似乎不想押注「不成熟」的製程，因此華為 Ascend 910B 和 910C 絕大多數都是採用台積電的 7奈米晶片製造。美國政府、TechInsights 和其他公司已經採購了 Ascend 910B 和 910C，發現每一款都使用台積電晶片。

據悉，華為透過算能科技（Sophgo）向台積電購買價值約 5 億美元的 7奈米晶片，從而規避美國制裁。

報導提及，台積電先前因在華為 Ascend 910B AI 處理器發現其晶片，恐遭美國罰款 10 億美元。SemiAnalysis 亦稱，華為可透過第三方公司獲得台積電的晶片，但他們無法證實這項說法。

報導認為，對中國祭出晶片禁令對美國來說進展有限，因為中國主要科技公司利用漏洞或黑市，獲取AI晶片。

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