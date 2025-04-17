晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

關稅報復遊戲全面升級！CNBC揭北京已將貿易戰擴大到「這領域」

2025/04/17 15:01

外媒指出，中國正尋求將貿易戰擴大到涵蓋旅遊、法律、諮詢和金融服務領域，一旦中國出手，將對美國企業帶來不同程度的痛苦。（彭博）外媒指出，中國正尋求將貿易戰擴大到涵蓋旅遊、法律、諮詢和金融服務領域，一旦中國出手，將對美國企業帶來不同程度的痛苦。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美國關稅報復不斷升級，中國已將川普的報復視為笑話，不僅無視這些措施，北京也推出一系列非關稅限制措施來反制這場報復遊戲，外媒指出，中國正尋求將貿易戰擴大到涵蓋旅遊、法律、諮詢和金融服務領域，專家表示，由於在此領域美國對中國一直保持著巨額順差，一旦中國出手，將對美國企業帶來不同程度的痛苦。

CNBC報導，近幾週，川普與北京採取了幾輪針鋒相對的措施後，已將美國對中國部分商品的關稅提高了高達245%。中國上週對美國進口產品徵收了高達125%的額外關稅，並將其稱為毫無意義的數字遊戲。

雖然川普政府主要致力於推動關稅計劃，但北京推出了一系列非關稅限制措施，包括擴大稀土礦出口管制，並對製藥巨頭杜邦和IT巨頭Google等美國公司展開反壟斷調查。

最新舉措是針對美國最大的出口商波音公司，命令中國航空公司不再接收任何波音飛機，並要求航空公司停止向美國公司購買任何飛機相關設備和零件。

亞洲協會政策研究所副總裁溫迪·卡特勒表示，北京明確向華盛頓發出信號，表明雙方可以參與這場報復遊戲，而且北京有很多手段可以運用，這些手段都會給美國公司帶來不同程度的痛苦。

卡特勒指出，由於高額關稅和其他限制措施，兩國經濟脫鉤的進程正在全面展開。

有些人認為，中國正尋求將貿易戰擴大到涵蓋旅遊、法律、諮詢和金融等服務貿易領域，多年來，美國對中國在這些領域一直保持著巨額順差。

本月早些時候，中國官方媒體新華社旗下的1個社群媒體帳號暗示，北京可能會對美國法律顧問公司實施限制，並考慮對美國公司在中國的業務進行調查，以了解它們從智慧財產權中獲得的巨額「壟斷利益」。

野村證券估計，過去20年，中國對美國服務的進口額激增10倍以上，到2024年將達到550億美元（約新台幣1.78兆），推動美國對中國服務貿易順差去年達到320億美元（約新台幣1.04兆）。

上週，中國表示將減少美國電影的進口，並警告中國公民不要前往美國旅遊或學習，這表明北京有意對美國娛樂、旅遊和教育產業施加壓力。

野村證券估計，如果北京大幅加強赴美的限制，可能會有240億美元（約新台幣7800億元）面臨風險。

分析人士普遍預計，北京將繼續部署其非關稅政策工具，以便在與川普政府進行任何潛在談判之前提高其籌碼。

風險諮詢公司Teneo的董事總經理加布里埃爾·維爾道表示，從中國政府的角度來看，美國公司在華的業務是美國方面剩下的最大打擊目標。

維爾道補充說，隨著北京推動包括制裁、監管騷擾和出口管制在內的非關稅措施，蘋果、特斯拉、製藥和醫療器材公司等企業可能成為目標。

儘管達成協議可能使雙方取消部分報復措施，但兩國領導人近期舉行會談的希望正在迅速消退。

中國官員多次譴責川普實施的“單邊關稅”是“欺凌行為”，並誓言“戰鬥到底”。儘管如此，北京仍為談判敞開大門，但雙方必須「平等」談判。

週二，白宮新聞秘書卡洛琳·萊維特表示，川普願意與中國達成協議，但北京需要採取第一步行動。

法國外貿銀行經濟學家許建偉表示，最終，只有當1個國家遭受到足夠的自我傷害時，它才會考慮軟化立場，真正重返談判桌。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財