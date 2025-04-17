關稅報復遊戲全面升級！CNBC揭北京已將貿易戰擴大到「這領域」

外媒指出，中國正尋求將貿易戰擴大到涵蓋旅遊、法律、諮詢和金融服務領域，一旦中國出手，將對美國企業帶來不同程度的痛苦。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美國關稅報復不斷升級，中國已將川普的報復視為笑話，不僅無視這些措施，北京也推出一系列非關稅限制措施來反制這場報復遊戲，外媒指出，中國正尋求將貿易戰擴大到涵蓋旅遊、法律、諮詢和金融服務領域，專家表示，由於在此領域美國對中國一直保持著巨額順差，一旦中國出手，將對美國企業帶來不同程度的痛苦。

CNBC報導，近幾週，川普與北京採取了幾輪針鋒相對的措施後，已將美國對中國部分商品的關稅提高了高達245%。中國上週對美國進口產品徵收了高達125%的額外關稅，並將其稱為毫無意義的數字遊戲。

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雖然川普政府主要致力於推動關稅計劃，但北京推出了一系列非關稅限制措施，包括擴大稀土礦出口管制，並對製藥巨頭杜邦和IT巨頭Google等美國公司展開反壟斷調查。

最新舉措是針對美國最大的出口商波音公司，命令中國航空公司不再接收任何波音飛機，並要求航空公司停止向美國公司購買任何飛機相關設備和零件。

亞洲協會政策研究所副總裁溫迪·卡特勒表示，北京明確向華盛頓發出信號，表明雙方可以參與這場報復遊戲，而且北京有很多手段可以運用，這些手段都會給美國公司帶來不同程度的痛苦。

卡特勒指出，由於高額關稅和其他限制措施，兩國經濟脫鉤的進程正在全面展開。

有些人認為，中國正尋求將貿易戰擴大到涵蓋旅遊、法律、諮詢和金融等服務貿易領域，多年來，美國對中國在這些領域一直保持著巨額順差。

本月早些時候，中國官方媒體新華社旗下的1個社群媒體帳號暗示，北京可能會對美國法律顧問公司實施限制，並考慮對美國公司在中國的業務進行調查，以了解它們從智慧財產權中獲得的巨額「壟斷利益」。

野村證券估計，過去20年，中國對美國服務的進口額激增10倍以上，到2024年將達到550億美元（約新台幣1.78兆），推動美國對中國服務貿易順差去年達到320億美元（約新台幣1.04兆）。

上週，中國表示將減少美國電影的進口，並警告中國公民不要前往美國旅遊或學習，這表明北京有意對美國娛樂、旅遊和教育產業施加壓力。

野村證券估計，如果北京大幅加強赴美的限制，可能會有240億美元（約新台幣7800億元）面臨風險。

分析人士普遍預計，北京將繼續部署其非關稅政策工具，以便在與川普政府進行任何潛在談判之前提高其籌碼。

風險諮詢公司Teneo的董事總經理加布里埃爾·維爾道表示，從中國政府的角度來看，美國公司在華的業務是美國方面剩下的最大打擊目標。

維爾道補充說，隨著北京推動包括制裁、監管騷擾和出口管制在內的非關稅措施，蘋果、特斯拉、製藥和醫療器材公司等企業可能成為目標。

儘管達成協議可能使雙方取消部分報復措施，但兩國領導人近期舉行會談的希望正在迅速消退。

中國官員多次譴責川普實施的“單邊關稅”是“欺凌行為”，並誓言“戰鬥到底”。儘管如此，北京仍為談判敞開大門，但雙方必須「平等」談判。

週二，白宮新聞秘書卡洛琳·萊維特表示，川普願意與中國達成協議，但北京需要採取第一步行動。

法國外貿銀行經濟學家許建偉表示，最終，只有當1個國家遭受到足夠的自我傷害時，它才會考慮軟化立場，真正重返談判桌。

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