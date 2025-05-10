美中談判期間暫停現行關稅？瑞士經長偷爆料

美中貿易戰持續。（路透資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美中貿易戰持續，雙方自週六起於瑞士日內瓦，舉行自去年以來首次的高層貿易會談，地主國瑞士經濟部長透露，美中雙方可能同意在談判期間，暫停針對彼此的現行關稅措施。

《路透》報導，瑞士經濟部長帕姆蘭（Guy Parmelin）在日內瓦就美中這場談判受訪時表示，美國、中國在瑞士舉行貿易談判是一樁好消息，談判將以雙邊會議形式進行，而且兩方有可能在談判期間同意暫時停止對彼此貨物進口徵收關稅。

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他說：「我們可以設想任何情況，可以設想在談判過程彼此暫停關稅措施。這取決於談判雙方而定。」

美國總統川普近期以對等關稅手段向全球貿易夥伴展開貿易戰，政策生效後又宣布暫緩90天，不過美國與中國的對等關稅措施多次疊加，雙方互不相讓。

本週末在日內瓦的談判是兩國在關稅戰以來首度面對面談判，美中兩國談判代表各為財政部長班森特（Scott Bessent）、國務院副總理何立峰。瑞士政府已於9日分別與美、中兩國代表團會晤。

據悉，川普似乎隔空下指導棋，要求代表團守住關稅底線。在談判前夕，川普在社群媒體發文，「對中國關稅80%似乎剛好！就讓貝森特（財政部長）來決定」。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）表示，80%這個數字「要看看這週末的情況發展」，談判結束後「相信你們會直接聽到財長或總統的說明」，重申川普不會主動調降對中國的關稅。

他說：「我們也需要看到他們（中國）做出的讓步。」

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