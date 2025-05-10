美債上限快爆炸！美財長貝森特全說了：「這時」就會出事

美國財政部長貝森特。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部長貝森特（Scott Bessent）告訴國會議員，財政部動用非常措施（extraordinary measures），來維持債務在聯邦債務上限內的能力，可能會在8月耗盡，因此呼籲國會在7月底前提高或暫停債務上限。

貝森特在致聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）的信中指出：「在檢視近期4月報稅季的收入後，有合理的可能性顯示，聯邦政府的現金與非常措施，將在8月耗盡，而屆時國會預定處於休會期。」

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貝森特因此呼籲國會：「應在7月中旬休會前，提高或暫停債務上限，以維護美國的信用與信譽」。

美國聯邦債務已在今年1月初觸及36.1兆美元的法定上限，自那之後，財政部一直動用所謂的「非常措施」，來避免聯邦債務違約風險。這次貝森特所公布的時間表，是財政部對這些措施及現金儲備會在何時耗盡的最新預估。

《彭博》近期調查的華爾街分析師普遍認為，8月到10月是美國財政部將無法按時履行支付義務的關鍵時段。美國國會預算辦公室（CBO） 主任斯瓦格爾（Phillip Swagel）本月稍早則表示，該機構仍預估「關鍵時間點」將落在夏季後期，也就是進入8月甚至9月。

據報導，共和黨人正在參眾兩院推動一項包含調升約5兆美元債務上限的方案，該法案主要目標是延長並擴大川普總統於2017年推出的減稅政策，但談判恐需要花費好幾個月的時間。雖然貝森特曾表示，相關立法工作應於7月4日前完成，但參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）卻稱這個時間更像是個「理想目標」。

若共和黨未能及時通過該法案，他們就必須要和民主黨協商，這將使民主黨取得談判籌碼，可能對川普部分施政主張加以制衡。

貝森特自1月的參議院任命聽證會以來，一再強調美國將絕不違約，他在聽證會上表示：「美國政府絕不會違約。財政部不會動用任何手法來閃避。我們將確保債務上限獲得調升。」

儘管川普曾考慮過要把債務上限制度廢除，但共和黨內部仍有不少「債務鷹派」人士，堅決主張保留這項機制，表明不會投票支持提高債務上限。

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