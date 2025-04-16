董事長被指揮霍淫亂 信大水泥：與公司業務無關

創立61年的信大（1109）水泥董事長楊智雄，遭妻子指控淫亂荒唐，帶傳播妹回淡水別墅過夜，甚至花上億元買豪華遊艇找辣妹上船開趴。（取自信大水泥官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕創立61年的信大水泥（1109）董事長楊智雄，遭妻子指控淫亂荒唐，帶傳播妹回淡水別墅過夜，甚至花上億元買豪華遊艇找辣妹上船開趴，信大水泥今天發聲明指出，董事長個人行為與公司業務無關，目前營運及財務一切正常，不受影響。

根據鏡週刊報導，楊妻談到楊智雄年收入6000萬元、身價30億元，但每個月只給她1萬元家用，非常小氣，對傳播妹卻很大方，除了帶她們吃喝玩樂、招待出國旅遊，還送名牌包討她們歡心，就連楊妻在家，還直接把傳播妹帶回家，在閣樓共宿。

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為了方便與辣妹同歡，楊智雄還花1.6億元，買了1艘豪華遊艇「信天翁號」，這艘船早年停泊泰國，楊一休假就直飛當地、找泰妹上船飲酒作樂，近年則把船開回台灣，停靠在淡水的漁人碼頭，楊每逢週末就邀傳播妹、黑道友人一起上船狂歡。

信大水泥2019年高峰期年營收達78.23億元，2020年營收達75.93億元，稅後淨利10.04億元，每股盈餘2.94元，則是近年獲利新高。

去年受到中國水泥不景氣影響，信大年營收也縮水至46.56億元，稅後淨利4.69億元，每股盈餘1.38元，信大今天收盤價為16.85元。

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