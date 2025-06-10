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美Costco放大招！黑鑽卡會員最新專屬福利曝光

2025/06/10 09:18

報導分析，提升黑鑽卡會員制度的吸引力，可能有助於Costco紓解部分門市面臨的人潮壓力。（歐新社）報導分析，提升黑鑽卡會員制度的吸引力，可能有助於Costco紓解部分門市面臨的人潮壓力。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）即將在美國實施最新規定！自6月30日起，美國Costco將允許黑鑽卡會員（行政會員、Executive Members）比一般金星會員（Gold Star）提早一個小時入場購物。根據Costco的內部郵件，信中描述「我們的黑鑽卡會員是最忠誠的顧客，我們希望藉此獎勵他們對 Costco 的支持。」

根據美國媒體《商業內幕》（Business Insider）報導，Costco也在內部郵件中指出，未來黑鑽卡會員每月將可獲得物流配送公司Instacart的10美元訂單折抵金，以及總值達 150 美元的其他 Costco 服務相關優惠與折扣。

根據 Costco 的資料，目前Costco不到一半的會員屬於黑鑽卡會員階級，黑鑽卡會員年費為 130美元，是金星會員65美元年費的2倍。不過黑鑽卡會員貢獻了Costco超過 73% 的總銷售額。

報導分析，提升黑鑽卡會員制度的吸引力，有助於 Costco 擴大會員費收入並帶動整體銷售表現，同時也可能有助於紓解部分門市面臨的人潮壓力。

對此，Costco並未立即回應《商業內幕》的評論請求。

而根據Costco Insider網站資訊，過去Costco部分門市曾提供黑鑽卡會員延長購物時間的福利，但這項措施已在近年逐步取消。

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