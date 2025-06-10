路透：美國務院外交官升遷 將借助AI

根據路透社看到的1份週一發佈的電報，國務院將使用人工智慧聊天機器人，來幫助其挑選負責年度晉升和調動審查的人員。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國務院也用人工智慧招聘人才，根據路透社看到的1份週一發佈的電報，國務院將使用人工智慧聊天機器人，來幫助其挑選負責年度晉升和調動審查的人員。

電報稱，StateChat是1款內部聊天機器人，採用Palantir和微軟的技術，將用於挑選外交官加入外交官選拔委員會。外交官選拔委員會是1個年度評估小組，負責決定是否以及如何提拔和調動國務院員工。

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該部門發言人在聲明中表示，評估本身「不會由人工智慧完成」。

這些委員會的職責受1980年《外交服務法》管轄，在國務院的人事晉升決策中發揮著關鍵作用，負責管理外交官及其他人員每年從1個專業級別晉升到另1個專業級別的流程。根據法規，這些委員會的成員應「包含大量女性和少數族裔成員」。

美國國務院自去年以來一直在使用StateChat來記錄筆記、起草電子郵件和分析外交電報。上週，該機構代理首席數據和人工智慧長艾米·裡圖阿洛（Amy Ritualo）在Palantir會議上表示，StateChat在她的機構內擁有約4萬名用戶。然而，該程序在人力資源流程中的作用先前尚未披露。

上個月，美國國務院突然推遲了委員會的會議，而先前選定的成員收到電子郵件，表示不再需要他們的服務。

週一的電報稱，StateChat的技術將用於根據員工內部裁定的技能代碼和等級，對董事會成員進行「公正的遴選」。該名單隨後將接受審查，例如紀律和安全問題，然後用於組建專家小組。電報中並未提及女性或少數族裔代表的人數。

代表國務院員工的美國外交服務協會沒有直接評論人工智慧的使用，但表示正在尋求機構領導層澄清其打算如何履行有關女性和少數群體代表的法律義務。

Palantir和微軟沒有立即回覆訊息。

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