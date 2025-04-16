新護國3神山 劉鏡清：矽光子、量子、自動化機器人

國發會主委劉鏡清表示，目前矽光子產業、量子產業，以及自動化機器人等3大產業，有潛力成為新的護國神山。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕面對美國對等關稅，台灣產業如何突圍？國發會主委劉鏡清表示，一是強化既有護國神山的韌性，並進一步規劃更多新的護國神山，目前矽光子產業、量子產業，以及自動化機器人等3大產業，都是長期發展的對象。

立法院今邀國發會主委、經濟部長郭智輝、財政部次長李慶華就「因應國際貿易情勢變化，如何協助國內廠商擴大國際市場」進行報告並備質詢。

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劉鏡清表示，目前政府兩件事在做，一是強化既有護國神山的韌性，像是半導體相關的特用化學以及零組件、設備等，協助強化韌性；另一則是規劃更多、新的護國神山，像是AI和ICT資通訊產業。

如何選擇新的護國神山？劉鏡清指出，從兩構面看，先是產業是否具備國際競爭力，如果已有國際競爭力，再進一步看該產業是否有一定市佔率，政府協助業者擴大市佔率。

他強調，規劃新的護國神山要看長遠未來，從技術上看，包括矽光子產業、量子產業，以及自動化機器人等3大產業，都是長期發展的對象，規劃政策協助。

劉鏡清說明，美國占全球進口市場13.4%，意即美國之外的市場還有86.6%，政府希望引導廠商分散市場，進入全球。

有立委質疑，輝達擴大在美國投資，將在美國建置約5000億美元的AI基礎設施，是否加速半導體供應鏈向美國移動。對此，劉鏡清表示，輝達投資美國將增加商業機會，因為投資是手段、是過程，目的是取得商機，5000億美元對台商而言，是可取得的巨大商機。

劉鏡清指出，產業跟著商業機會走，不會因此造成技術流失，台灣過去30、40年的全球化過程中，都已經有經驗，每個企業都有獨到方式守住機密，畢竟這是商業生命。

劉鏡清說，台商跟輝達是完整的供應鏈整合，此項投資案看讓雙方鎖得更緊、更有未來。

在協助業者擴大全球佈局上，劉鏡清表示，要依據不同產業在不同地方的發展，攻略才有效率。他舉例，美國近年對於智慧醫療重視，市場就會起來，因此要依據產業特性，今明年的變化來選擇，這部份要透過貿協掌握市場趨勢變化，知道現在產業市場在哪些地方崛起，建立這樣的資訊提供廠商做參考。

劉鏡清說，上週已著手規劃，包括通路、市場和相關法規，協助業者有建立通路能力，進行新市場開發。

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