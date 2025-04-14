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同一年2次以上贈與 這樣做被補稅及罰鍰

2025/04/14 07:30

台北國稅局表示，同一年度有2次以上贈與，別忘了盤點合併申報。（記者鄭琪芳攝）台北國稅局表示，同一年度有2次以上贈與，別忘了盤點合併申報。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部台北國稅局表示，最近發現納稅義務人於同一年度有2次以上贈與，於申報後一次贈與稅時，漏未將當年度前次贈與財產合併申報，經查獲後遭補稅及罰鍰。台北國稅局呼籲，民眾善用贈與稅免稅額合法節稅，仍應注意稅法相關規定，以維自身權益。

台北國稅局說明，根據「遺贈稅法」規定，贈與稅納稅義務人（贈與人）每年可自贈與總額中減除免稅額（目前為244萬元），一年內贈與他人的財產總值超過贈與稅免稅額時，應在超過免稅額的贈與行為發生後30日內申報贈與稅；而贈與人在同一年內有兩次以上贈與行為時，應在辦理後一次贈與稅申報時，將同一年度內以前各次的贈與事實及納稅情形合併申報。

舉例說明，甲君2024年1月4日贈與兒子現金244萬元，在贈與稅免稅額額度內，可以免申報贈與稅；又於2024年12月5日贈與A上市公司股票給女兒，依贈與日收盤價計算贈與價額100萬元。不過，甲君申報贈與稅時，僅申報贈與股票價額100萬元，應納稅額0元，未將前次贈與現金244萬元合併申報；經國稅局查獲，補徵贈與稅10萬元〔贈與淨額100萬（244萬+100萬-244萬）× 稅率10%〕，並處以罰鍰。

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