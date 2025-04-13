蘋果加速去中！印度組裝iPhone年產量激增6成 價值逾7200億

蘋果公司加速將產能移往印度。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》13日披露，截至今年3月的12個月，蘋果（Apple）在印度組裝價值220億美元（約台幣7216億）的iPhone，產量較上年增長近60%，凸顯蘋果轉向多元化，產能持續從中國移出。

知情人士透露，蘋果目前有20%的高階iPhone在印度生產。由於資訊尚未公開，上述美元數字代表的是這些設備預估出廠價，而非加價後的零售價。

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印度組裝的iPhone產量激增表明，蘋果及其供應商正在加速從中國轉向印度，這個計畫始於2022年中國嚴格的疫情清零政策，衝擊蘋果最大工廠的生產。

印度製造的大部分iPhone是在鴻海集團位於印度南部的工廠組裝，印度塔塔集團旗下的電子製造部門也是該公司的主要供應商，該部門收購緯創，並掌握和碩的業務。

印度技術部長 4 月 8 日表示 ，在截至 2025 年 3 月的會計年度中，蘋果從印度出口 1.5 兆盧比（約台幣5700億）的 iPhone。

知情人士稱，美國總統川普 2 月宣佈對等關稅計畫後，印度向美國的 iPhone 出貨速度加快。截至 3 月的會計年度，蘋果在印度的平均產量和出口量激增，蘋果也將優先為美國客戶提供來自印度供應鏈的iPhone。

報導特別提及，儘管川普政府台灣時間12日免除包括智慧手機和電腦等電子產品的對等關稅，對蘋果和輝達等公司來說是好消息，儘管這項豁免似乎並未延伸至川普為施壓北京打擊芬太尼出口而對中國徵收的20%的單獨關稅。

這意味著，印度製造的 iPhone 目前不會徵收任何關稅，除上週五（11日）宣布的例外情況外，川普對中國其它大部分商品徵收的累計關稅仍為145%，可能會迫使蘋果等公司加強供應鏈轉移。

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