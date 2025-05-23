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美元貶多少才能消除貿易逆差？德銀給出驚人數字

2025/05/23 16:00

德銀表示，只有美元貶值40%，才有可能讓美國貿易逆差歸零。（法新社）德銀表示，只有美元貶值40%，才有可能讓美國貿易逆差歸零。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普為了縮減美國貿易逆差，對各國祭出對等關稅，不過，德銀警告，僅靠關稅措施不僅效果有限，且可能引發物價上漲，與經濟減速的陣痛，因此，靠關稅政策是難以達成目標，只有美元貶值40%，才有可能讓美國貿易逆差歸零。

華爾街見聞報導，近期，美元指數進入下跌通道，持續跌至99水平附近，但這仍距離德銀提出的40%跌幅十分遙遠。

德銀首席經濟學家Peter Hooper在報告中分析稱，過去15年間，美元實際匯率累計升值約40%，此趨勢由美國財政擴張、貨幣政策週期及海外儲蓄行為，變化共同推動，因此，美元實際匯率需逆轉過去15年的升幅才能消除貿易逆差。

他指出，若過去15年間美元平均實際匯率40%的升值幅度出現逆轉，很可能足以使赤字恢復至零的平衡狀態，但這所需的政策手段，可能遠遠超出單純實施關稅的範疇。

德銀報告指出，美國長期貿易赤字的根源與美元實際匯率波動高度相關。

長期以來，影響美國外部赤字最穩定的驅動因素始終是美元實際匯率的波動，這種波動源自於財政與貨幣政策基礎性轉變，以及海外私人部門和政府儲蓄行為的變化。

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