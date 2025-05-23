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日債快爆雷？日本最大壽險公司帳面損失逾7500億

2025/05/23 15:59

日本債市陷入動盪，造成日本最大壽險公司遭遇鉅額帳面損失。（路透）日本債市陷入動盪，造成日本最大壽險公司遭遇鉅額帳面損失。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》23日報導，日本最大壽險公司表示，由於利率上升削弱其投資組合的價值，截至今年 3 月底的會計年度，其國內債券未實現損失增加兩倍多，帳面損失較前一年同期擴大至 3.6 兆日圓（約台幣7560億）。

報導稱，日本生命保險公司 （Nippon Life Insurance Co.）上個月公佈減少其主權債務持有量的計劃，週五（23日）則揭露，該公司所持有的日本債券帳面損失，較上年同期擴大至約 3.6 兆日圓。

報導提及，日本生命保險公司的債券投資組合主要是日本公債，期限大多為 30 年，這些債券近期面臨巨大的拋售壓力，殖利率攀升至歷史新高。日本生命表示，上個會計年度年出售日本政府債券的實際損失則達 5000 億日圓（約台幣1050億）。

日本生命保險公司並不是唯一1家面臨利率上升影響的公司，農林中央金庫週四（22日）也強調，將對購買將對購買日本國債持「極度謹慎」態度，截至今年3月底的會計年度，該行債券未實現虧損爲1.24兆日圓（約台幣2604億）。

另外，日本索尼人壽則表示，將採取出售所持有的政府債券等措施，以避免在國內利率持續上升的情況下出現減記。

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