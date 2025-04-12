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美債殖利率飆38年最大漲幅 華爾街「亮證據」驚曝不尋常

2025/04/12 10:49

美國公債殖利率歷史性飆升，引發華爾街高度關注。（法新社資料照）美國公債殖利率歷史性飆升，引發華爾街高度關注。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普本月2日宣布對幾乎所有貿易夥伴實施全面關稅後，股市遭遇劇烈震盪，但長期美國公債殖利率卻歷史性飆升，其在金融市場陷入混亂時通常下滑，卻反常上揚，引發華爾街高度關注。

《MarketWatch》報導，事實上，殖利率的攀升及債市其他緊張跡象，被視為川普本週稍早決定暫緩大部分關稅的主因之一。不過，此關稅讓步似乎並未安撫債券市場的憂慮。

以30年期美債為例，本週殖利率大漲48.2個基點，週五收4.873%，創1987年4月24日當週以來最大週漲幅。

10年期美債殖利率本週也躍升50個基點，至4.492%，本週升幅為2001年11月16日當周以來最大。

BMO Capital Markets 首席經濟學家波特（Doug Porter）在報告中表示：「在市場普遍焦慮的情況下，這種表現絕對不尋常」，他指的是美債一向被視為市場動盪期間的避險工具，如今卻未發揮該角色。

Apollo Global Management 首席經濟學家史洛克（Torsten Slok）週五指出，他本週早些時候就對殖利率飆升發出警訊，並在最新報告中提出3項可能原因：

1.日元、歐元與加幣同時升值，顯示外資可能正在拋售美債。

2.標普500波動率指數（VIX）處在50左右的高位，說明避險操作頻繁，可能反映大型資產管理公司正削減利率、信用與股票市場的風險。

3.市場中約有1兆美元的「基差交易」，可能正遭到槓桿避險基金平倉。

史洛克表示：「實際情況可能是這3種力量的綜合作用。」

基差交易是種利用美債期貨與實體債券價格差異套利的策略。史洛克日前曾警告，這些交易若被迫平倉，恐對市場造成衝擊，但美國財政部長貝森特（Scott Bessent）等官員則淡化了市場可能出現的混亂。

波特表示，儘管本週初市場一度擔憂基差交易遭到強制平倉，但現在「更普遍的是對美國資產的厭惡情緒升溫」，這從美元走弱也可看出：在市場壓力時期，這樣的情況並不尋常。

美元本週兌多種主要貨幣重貶，ICE美元指數本週下跌2.9%，觸及3年來新低。

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