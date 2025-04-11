關稅戰K到馬斯克？特斯拉中國緊急停售2款車

美中關稅戰升級，特斯拉中國不再接受進口車新訂單。（路透、法新社資料照；本報合成）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受到美國總統川普關稅戰及中國反制影響，特斯拉中國官網11日取消Model S和Model X 兩款進口車型的購買選項，這2款進口車款暫停在中銷售。

中媒《財新》報導，特斯拉共推出六款車型，除了上述兩款，還有Model 3、Model Y、電動皮卡Cyber​​truck和電動重卡Semi，分別在不同工廠生產，特斯拉目前有4座已建成工廠，分別位於美國加州、德州、中國上海和德國柏林。另外，特斯拉也在美國內華達州興建重卡Semi工廠。

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上海工廠生產Model 3和Model Y，Model S和Model X 只在加州工廠生產，這兩款車型在中國以整車進口形式銷售。

隨著川普對中國商品的稅率提高至145%，中國也連續三次反制，對原產於美國的進口商品加徵關稅，稅率來125%。

報導認為，光是無法銷售進口車，對特斯拉影響並不大。中國汽車流通協會專家委員會成員李顏偉揭露的數據顯示，2024年，特斯拉Model X進口車在中銷量為1553輛，Model S進口車銷量僅311輛。

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