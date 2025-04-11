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聯發科天璣開發者大會 迎接下一波AI浪潮

2025/04/11 12:26

聯發科召開天璣開發者大會MDDC 2025，與產業夥伴加速Agentic AI普及化與發展。（記者卓怡君攝）聯發科召開天璣開發者大會MDDC 2025，與產業夥伴加速Agentic AI普及化與發展。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導] IC設計龍頭聯發科（2454）今日於深圳舉辦天璣開發者大會（MDDC 2025），聚焦AI技術和產業變革趨勢，探討Agentic AI應用體驗和技術發展新商機，並分享天璣開發工具集（Dimensity Development Studio）與全面升級的天璣AI開發套件2.0，以提供開發者高度整合AI與遊戲應用程式需求的一站式可視化智慧開發工具。聯發科於同場發表天璣9400+ 5G旗艦晶片，以第二代全大核CPU架構，提供卓越的生成式AI與Agentic AI能力，讓終端裝置AI體驗再升級。

聯發科總經理暨營運長陳冠州表示，AI產業全面崛起並催生全新形態的AI體驗；下一波AI浪潮更將從Agentic AI延伸而來。聯發科一直以來引領最先進的AI技術與生態體系發展，每年透過20億台邊緣裝置，將Agentic AI從技術概念轉化為全民觸手可及的AI體驗，賦能萬千應用，實現從傳統AI到生成式AI與Agentic AI的跳躍式升級。

為加速產業生態融合與技術共創，聯發科攜手阿里雲通義千問、傳音、面壁智能、摩托羅拉、OPPO、榮耀、vivo、微軟、小米等全球合作夥伴和開發者，共同驅動Agentic AI技術與應用的創新和發展，並邀請引領業界的夥伴包括Agentic AI應用、大型語言模型和手機等技術專家，分享天璣AI開發套件在裝置端的AI部署應用與其所創造的商業價值。聯發科正式發布的開發者工具集（Dimensity Development Studio）包含Neuron Studio與Dimensity Profiler，同時提供整合AI與遊戲應用程式需求的一站式可視化智慧開發工具，讓開發者享有全程智能且高效的完整開發體驗。

聯發科表示，持續洞察廣大開發者需求，持續針對天璣平台的遊戲效能分析、流暢度優化、能效提升、畫質提升等關鍵領域投入研發資源，提供更高效的解決方案，為開發者與玩家帶來更佳體驗。

在MDDC 2025大會上，聯發科技率先推出一站式效能分析工具Dimensity Profiler，涵蓋CPU、GPU、NPU、記憶體、FPS、溫度、功耗、網路連線等核心效能指標，並提供「即時、回放、逐格、深度回放」四大分析模式，以支援開發者全方位的遊戲調校，充分釋放天璣平台效能潛力，讓行動版遊戲在優化過程能輕鬆達標。

此外，聯發科推出天璣AI開發套件2.0，以Agentic AI工具賦能開發者發展更多使用者AI體驗應用。其中，Gen-AI Model Hub適配模型數量已是上一版的3.3倍，為開發者提供更多樣化的全球主流模型選擇；推出開源彈性架構，讓開發者可自由選擇模型並加速部署。天璣AI開發套件2.0還率先支援DeepSeek四大關鍵技術：混合專家（Mixture of Experts, MoE）模型、多符元預測（Multi-Token Prediction, MTP）、多頭潛在注意力（Multi-head Latent Attention, MLA）機制、以及FP8（8-bit Floating Point，FP8）推理，可使符元產生速度提升達2倍、記憶體頻寬佔用量則可節省50%。同時，透過天璣AI開發套件2.0，裝置端LoRA訓練速度可提升50倍以上。

為了讓玩家有更流暢、更沉浸、更持久的遊戲體驗，聯發科星速引擎－自適應調控技術已整合至2025年Android新版本中的Google Android動態效能框架（Android Dynamic Performance Framework，ADPF）。

聯發科同時發表天璣旗艦系列最新晶片－天璣9400+ 5G旗艦晶片。天璣9400+在超高能效與效能的整體性能提升下，提供卓越的生成式AI與Agentic AI能力，以高智能、高性能、高能效與低功耗特性，帶來突破性的旗艦AI新體驗。

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