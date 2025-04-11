川普：關稅協助下 美鋼不一定要與新日鐵合併

美國總統川普（Donald Trump）。（彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週四（10日）表示，在他的關稅政策下，自己不確定美鋼（U.S. Steel）是否有必要與新日鐵（Nippon Steel）合併，川普最新的發言再度給這項擬議中的合作前景帶來更多的疑慮。

《路透》報導，川普在內閣會議上向記者表示，由於關稅，美鋼將會做得很好，不知道為什麼他們還需要交易。川普稱美鋼是「美國史上最偉大的公司之一」，在提到新日鐵時則直言，為什麼他們不能自己建1座工廠。

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美鋼先前透露，該公司和新日鐵正與川普政府密切合作，以確保獲得一筆「重大投資」。不過，川普近日的發言令兩家公司長期以來希望獲得批准的合併協議前景變得更加渺茫。

川普週三（9日）提到，自己不希望看到美鋼「去日本」。人們擔心川普的這番言論再次表明，他對於新日鐵以140億美元（約新台幣4611.6億元）收購美鋼的交易案持保留態度，這也導致美鋼當日股價跌7％。川普週四發言後，美鋼再跌近9.5％。

川普表示，自己很愛日本，但是對於外國要收購美企感到擔憂，同時可能有其他買家也想要他。川普指出，自己更希望新日鐵成為美鋼的投資人，但隨後也補充，這最終可能導致新日鐵擁有整個公司，這不是川普樂見的情況。

新日鐵收購美鋼的交易早在2023年12月宣佈，但消息傳出後就面臨重重難關。美國去年大選期間，時任總統拜登（Joe Biden）和川普都堅稱美鋼應該要是美國公司，以爭取該公司總部所在地賓州這個搖擺州選民的支持。

拜登在今年1月以國安為由阻止了這筆交易，但各方迅速提起訴訟，聲稱他們被剝奪進行「公正國安審查的權利」，因為拜登為了連任公開反對交易，進而影響審查程序；川普則在1月20日就職後表明，自己不介意新日鐵持有美鋼的少數股權，這代表他將尋求對交易結構進行大幅的改變。

但華府近期的行動，增加了當局批准全面收購的希望。川普週一（7日）指示指示美國海外投資委員會（CFIUS），重新審查新日鐵全現金收購美鋼的計劃，以確認是否適合採取「進一步行動」。

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