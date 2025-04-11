澆息市場押注！聯準會官員齊聲：短期內不急於降息

關稅席捲全球！聯準會官員齊聲，短期內不急於降息（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在市場加大對聯準會降息押注之際，聯準會多位官集體發聲指出，加大控制通膨是聯準會首要任務，預警關稅可能引發持久性物價壓力，暗示短期內不急於降息。

外媒報導，美東時間10日，美國芝加哥聯邦準備銀行主席古爾斯比（2025年FOMC票委會）在紐約經濟俱樂部發表演說。在爐邊對話中，古爾斯比強調，聯準會的時間表不一定與市場預期一致，中央銀行的目標是找到一條一致的路徑，而不是倉促做出決定。

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古爾斯比表示，在危機時期，聯邦準備銀行的嚴峻角色關鍵，品質是關鍵。他指出，經濟的硬數據看起來很積極，尚未達到充分的就業水平，顯示勞動市場健康。

古爾斯比指出，經濟一直在朝向穩定路徑發展，強調軟數據的重要性急劇增長，因為與硬數據相比，軟數據的滯後性減弱。

在討論關稅影響時，古爾斯比認為，短期關稅不會顯著改變經濟路徑。但他警告稱，如果信心喪失，可能會造成經濟問題。他也承認，芝加哥聯邦準備銀行管轄目前存在相當大的經濟擔憂，包括對回到疫情時代的擔憂。

古爾斯比將關稅描述為停滯性通膨的衝擊，這對聯準會構成挑戰，因為沒有通用的應對方案來應對這種衝擊。儘管面臨這些挑戰，他觀察到經濟擁有穩定的充分就業，通膨也呈現下降趨勢。

在美國勞工統計局發布數據稱，美國3月份消費者物價指數（CPI）年增2.4%，低於市場普遍預期的2.5%；核心CPI年增2.8%，為2021年3月以來的最小漲幅。

CPI報告發布後，美國總統川普便在社群平台上發布了這些數據，公布的數據令人驚嘆的下跌是政府新的功績，另一方面是拖延催促聯準會盡快降低基準利率。

在CPI數據發布後，交易員也加大了對聯準會減息的押注，市場基本上完全定價了聯準會6月減息，交易員還加大了對聯準會年底前降息整頓的押注。

越來越多的聯準會官員開始擔心，川普的貿易政策可能會引發更持久的通膨上升趨勢。

波士頓聯邦準備銀行主席蘇珊柯林斯（Susan Collins）最新表示，聯準會今年可能會推遲降息的空間。利率政策處於良好狀態，目前保持穩定似乎是最佳選擇。關稅推高美國商品價格，可能導致聯邦儲備銀行延後降息。

柯林斯認為，新的物價壓力或可能推遲進一步的利率政策正常化，在等待關稅對經濟影響更加明顯之前，暫時維持利率穩定是最好的做法。

另美國達拉斯聯邦準備銀行主席洛里·洛根（Lorie Logan）也在最新的演講中發出警告，聯準會官員必須確保任何由關稅引發的通膨不會演變為較持久的通膨。

洛根稱，為了可持續地實現我們的雙重使命目標，關鍵在於防止任何與關稅相關的物價上漲催生更加頑固的通貨膨脹。從目前來看，我認為目前的貨幣政策是公正的。

洛根指出，川普的超預期關稅可能會推高通膨並加劇通貨膨脹，若通膨持續成長，可能促使家庭和企業對未來物價上漲產生更強烈的預期。

歷史告訴我們，一旦通膨預期根深蒂固，恢復物價穩定的道路將更加深入，勞動力市場將更加疲軟，所承受的經濟創傷也將毀滅。

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