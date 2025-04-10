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川普帶頭大搞「內線交易」？ 外媒曝神秘買盤1天爆賺6.89億

2025/04/10 15:45

川普帶頭大搞「內線交易」！外媒曝神秘買盤1天爆賺6.89億（彭博）川普帶頭大搞「內線交易」！外媒曝神秘買盤1天爆賺6.89億（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普帶頭大搞內線交易，在川普（9日）無預警公佈暫停關稅前消息，已先自行在自家社群平台上發佈推文稱，是時候買進川普媒體科技集團股票了，然而巧的是，在發文前美股出現異常選擇權交易，大量買進SPY等買權，交易時機精準且收益驚人，部分選擇權暴漲2100%，更有神秘買盤投入約10萬美元買進零日期權，短時間內變成了2100萬美元，換言之，大賺了2090萬美元（約新台幣6.89億），觀察家表示，這是最明顯的內線交易跡象之一。

美國總統川普（9日）無預警公佈暫停關稅消息，振奮人心，美股4大指數全部狂飆，不過，外媒報導，川普宣佈關稅暫停消息之前，美股市場出現了一系列極為可疑的選擇權交易活動，精準的買入暴露市場可能存在嚴重內線交易。

報導指出，美東時間週三，公佈暫停關稅消息前4小時，川普在自家社群平台上發布推文稱，是時候買進川普媒體科技集團股票了。

但實際上在川普發佈買入消息前，就有交易者大量買入當天到期的SPY 509買權。這些零日期權（0DTE）當天收盤即會失效，在沒有重大利好消息的情況下幾乎毫無價值。

這些選擇權在短短１小時內飆升了2100%，交易時機之精準令人難以相信是巧合。考慮到當天早上這些選擇權的隱含波動率（IV）非常高，這種大規模買入行為完全違背了風險管理原則，除非交易者確信市場即將上漲。

1位市場分析師直言，這種交易高峰出現在股價跳漲之前，不是運氣，而是預先知情，某些人確切地知道即將發生什麼。

從追蹤異常選擇權活動的數據顯示，可疑交易不只是上文所述的零日期權，還有交易員們當天開倉了QQQ、TQQQ和SPY買權，這些可疑交易的規模和回報率令人咋舌。

在QQQ買權部分，交易者投入約245萬美元，截至目前獲利超過600%，而SPY 510買權，收益率達到驚人的3000%，至於零日期權，有人只投入約10萬美元（約新台幣330萬元）買進零日期權，短時間內變成了2100萬美元（約新台幣6.93億元）。

市場觀察家認為，這可能是你一生中能見到的指數期權最佳交易，但從另1個角度來看，這也是最明顯的內線交易跡象之一。

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