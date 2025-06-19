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中國黃金「大暴雷」！10年騙局投資者血本無歸 老闆早捲款失聯跑路

2025/06/19 12:13

黃金近年屢創新高，但中國卻傳出黃金販售機構「永坤黃金」暴雷消息。示意圖。（路透資料照）黃金近年屢創新高，但中國卻傳出黃金販售機構「永坤黃金」暴雷消息。示意圖。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金近年屢創新高，但中國卻傳出黃金販售機構「永坤黃金」暴雷消息，投資人突然無法兌回實體黃金，且位於杭州的總部也早已人去樓空，老闆和財務人員均「失聯」，疑似捲款跑路。據中媒統計，受害人數超過1萬多人，損失金額超過人民幣20億元（約新台幣82億元）。

永坤黃金暴雷的消息被媒體報導後，中國「販財局」發文稱，「永坤是我見過的最大黃金殺豬盤，10年磨一騙。」

綜合媒體報導，隨著金價飆升，一名投資者李小姐認為，對這種貴金屬的投資是她做過的最明智的決定，而在中國各地，無數像她這樣的人把積蓄投入黃金，被那些許諾未來得到豐厚回報的公司所吸引。

根據報導，約1年前，李小姐透過永坤黃金投資約人民幣25萬元（約新台幣102萬元）的金條，由於投資表現出色，她又刷信用卡追加了人民幣15萬元（約新台幣61萬元）。

永坤黃金是家在中國運營線上平台和擁有數十家實體金店的企業。根據中媒指出，永坤控股成立於2014年，註冊資本人民幣1.02億元（約新台幣4.1億元），為創辦人汪國海100%控股公司，永坤黃金承諾：金價上漲可獲利賣出，金價下跌可原價退款，無論金價漲跌，投資人都「穩賺不賠」。

「如果金價漲了，賣出賺錢，永坤只收手續費，如果跌了就退款。」1名投資人描述她最初被吸引的原因。

然而當李小姐和數以千名投資者近日準備獲利了結時，卻發現永坤突然凍結所有帳戶、關閉實體店，位於杭州的總部也人去樓空，公司不再回應電話和信息。

李女士痛訴：「那是我的全部積蓄。銷售人員一直告訴我，金價會持續上漲。」此外有受害者控訴，她家在該公司的投資高達人民幣1200萬元（約新台幣4934萬元），還有部分家庭甚至將家族數十年來累積的人民幣2000萬元（約新台幣8224萬元）積蓄投入其中。

紐約時報表示，記者無法聯繫到永坤黃金的創辦人汪國海，公司電話也無人接聽。

世界黃金協會的數據顯示，今年前3個月，中國投資者購買了約124噸金條和金幣，年增12%，遠超其他國家的投資者。

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