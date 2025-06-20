LTN經濟通》AI競賽中東黑馬 多金佔盡優勢

阿聯為擺脫「對石油收入的依賴」，2017年轉向AI領域，尋求經濟趨動力。（擷取自Shutterstock）

擺脫對石油收入依賴 打造全球AI第三勢力

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普總統訪問海灣地區，對於美國晶片製造商及沙烏地阿拉伯（沙烏地）與阿拉伯聯合大公國（阿聯）來說，是一個好消息。因為川普解除拜登時代的AI出口禁令，將讓中東AI主權雲「光速」崛起，未來成為全球第三大AI勢力。

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中東媒體指出，阿聯為擺脫「對石油收入的依賴」，並尋求未來推升經濟成長的關鍵產業和驅動力，在2017年開始發展AI。經過幾年的努力，現今阿聯已經是中東AI領域的領導者，但隔壁的競爭對手沙烏地也急起直追，正在迅速建立人工智慧驅動型經濟的基礎。

阿聯是中東地區人工智慧和科技領域的先驅，除了推出全球首部國家級AI政策（2031 AI Strategy），並成立G42（AI超級公司）、MBZUAI（Mohamed bin Zayed University of AI）。在AI超級運算資源上，擁有「Condor Galaxy」超級運算中心，並與美國Cerebras合作。

杜拜是阿聯第二大酋長國，其自動駕駛汽車、智慧警務巡邏和人工智慧醫療保健等技術展現了該國在人工智慧領域的雄厚實力。阿布達比管理的大型語言模型 Falcon AI是該地區 Meta 和谷歌的領先競爭對手，而阿聯的人工智慧大學「MBZUAI」於2023年啟動的Jais計畫，被認為是全球最先進的阿拉伯語法學LLM計畫。

專家指出，正當美國和中國在全球人工智慧競賽中爭奪主導地位時，富有且影響力日益增強的阿聯正在悄悄地在人工智慧領域開闢戰略立足點。現今，美國科技公司越來越被阿聯的人工智慧雄心所吸引，將阿聯視為戰略合作夥伴和全球人工智慧擴張的啟動平台，這讓一直以來的競爭對手阿拉伯感到緊張。

根據普華永道（PWC）1份報告預計，到2030年中東和北非國家將獲得全球人工智慧總收益的約2%、達到3200億美元。預計阿聯的人工智慧預計將佔其GDP的近14%。

沙烏地和阿聯正在爭奪「中東AI領頭羊」地位。圖左為沙國王儲薩爾曼、右為阿聯總統阿勒納哈揚。（路透）

阿聯與沙烏地阿拉伯 競相打造最強阿語模型

沙烏地與阿聯兩國地理位置接近，一直以來雙方「爭奪競爭」異常激烈，幾乎滲透到了經濟和生活的各方面，人工智慧是最新的激烈角逐的領域。這兩國都認為，AI做為新「石油」，只要誰能掌握模型、晶片、資料中心，就等同於掌握了話語權。因此，這兩國對於人工智慧均有著宏偉的規劃。

專家指出，沙烏地與阿聯在官方說法上是「合作夥伴」，但實際上這兩國正在爭奪「中東AI領頭羊」地位，這攸關誰能打造出阿拉伯語最強模型，同時也爭奪全球對這兩國發展AI科技政策的認可，以及技術人才的青睞。

2024年，沙烏地與阿聯對人工智慧的數十億美元投入達到頂峰，他們都承諾將投入高達1000億美元給人工智慧專案。此次藉由川普總統的助攻，沙烏地拿到輝達約數十萬塊先進AI晶片，阿聯也獲得美政府允諾，自2025年起每年進口50萬顆輝達最先進AI晶片，將給G42使用。

據中東媒體指出，沙烏地與阿聯在2023–2024年間大量購買輝達H100晶片，由於當時美國政府對中東祭晶片出口限令，導致這兩國出現爭搶輝達晶片的競爭事件。

分析師指出，中東雙雄對於人工智慧投資的領域有所不同，其中沙烏地的重點是政府、旅遊、醫療保健和製造業，而阿聯的人工智慧計畫則圍繞著金融、數位轉型、自動駕駛汽車和機器人技術。

為培養AI人才，阿聯建立全球第一所人工智慧研究的大學「MBZUAI」。（擷取自中國社交平台）

杜拜AI工程師 平均年薪新台幣275萬元

《彭博》指出，阿聯建立了世界上第一所專門從事人工智慧研究的大學「MBZUAI」，誓言將這所學校打造成為海灣地區的「史丹佛」。在阿聯大力投資人工智慧領域裡，「MBZUAI」 是關鍵參與者。

根據史丹佛大學發布的「2025年人工智慧指數報告」，沙烏地和阿聯正在成為全球人工智慧人才的熱點。其中，阿聯以24.88%的成長率，躋身「最具活力的AI招募地區」前十名，這反映了其AI人才策略的成功。

值得注意的是，在過去8年，阿聯的人工智慧人才庫成長了168%。另外在2021-2023年間，阿聯是被引用次數最多的人工智慧出版物貢獻最多的十大國家之一。

數據顯示，在人工智慧人才淨遷移方面，這兩個海灣國家都取得了令人印象深刻的成績。其中，阿聯在全球排名第三，每1萬名領英會員中有4.1人遷移，而沙烏地則位列前10，每1萬名領英會員中有1.61人遷移。

中東媒體指出，中東AI雙雄吸引人才有很大區別，主要2部分。其中，沙烏地專注培養本地AI人才，阿聯酋則優先吸引外國人才；另一個關鍵區別在於敏捷性，沙烏地採取集中式管理模式，由沙烏地阿拉伯發展與創新局（SDAIA）領導全國的人工智慧工作，阿聯則允許各酋長國獨立進行人工智慧項目，並迅速採取行動實施項目，大多數計畫均以英語為主要語言進行，這點與阿拉伯不同。

據報導，杜拜的AI工程師的平均年薪約為33萬7400迪拉姆（約新台幣275萬元），頂尖專業人士年薪約46萬4900迪拉姆（約新台幣379萬元），但阿聯的薪資通常為免稅收入，並常附帶住房津貼、搬遷補助、年度獎金等福利，對外籍人才具有吸引力。

阿聯在科技創新和數位轉型的重要一步，就是成立AI公司「G42」。（擷取自中國社交平台）

發展AI 強化與美國聯繫

阿聯的人工智慧與雲端運算公司G42（Group 42）成立於2018年，總部設於阿布達比。該公司專注於人工智慧、雲端運算和數據分析等領域，並在政府、醫療、金融、能源、航空和酒店等多個行業提供解決方案。這標誌著，阿聯在科技創新和數位轉型方面的重要一步。

據了解，G42的股東包括阿布達比主權財富基金Mubadala、阿聯統治家族以及美國私募基金銀湖資本（Silver Lake）。該公司董事長塔赫努恩（Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan）是阿聯國安顧問、同時也是總統的兄弟，也是阿聯在2024年成立的國有人工智慧技術投資公司董事會主席。

據《華爾街日報》報導，塔赫努恩掌控著全球幾乎無人能及的巨大財富，光其擔任2家阿布達比財富基金董事長，資產管理規模預估合計就超過1.5兆美元（約新台幣進46兆元）。現今，阿聯致力發展AI人工智能的努力正顯現效力。

中東媒體報導，阿聯承諾投入高達1000億美元給人工智慧專案。為了管理承諾的資金，阿布達比主權財富基金穆巴達拉和皇室支持的區域科技巨頭G42共同創建了新的投資管理公司MGX。在這項高調支持下，2024年9月，MGX與貝萊德和微軟合作創建了一個300億美元的人工智慧基礎設施基金，專注於資料中心及其電力基礎設施。

MGX是一家專注於半導體、人工智慧基礎設施和核心人工智慧技術的人工智慧投資公司，計劃在未來5年內管理1000億美元的資產。專家指出，這筆交易除了技術合作之外，還具有地緣政治意義，因為在中美在人工智慧領域競爭日益激烈的背景下，它加強了阿聯與美國之間的聯繫。

OpenAI與阿聯合作，將在中東打造美國境外最大AI園區。（擷取自中國社交平台）

OpenAI助陣 阿聯打造美國境外最大AI園區

阿聯擁有充足的能源供應和強勁的財政能力，有能力開發用於支援人工智慧模型的大型資料中心所需的基礎設施。截至2025年6月，阿聯的資料中心容量約為250兆瓦（MW），預計到2025年底將增加約150MW。其中，阿布達比佔據了即將新增容量的約40%，顯示其在國內資料中心市場的主導地位。

儘管與歐洲國家相比，目前阿聯的資料中心容量相對較低，但凸顯了該領域顯著成長的潛力。專家指出，對比沙烏地和阿聯建設資料中心，阿聯具有優勢，主要是在20多年前，阿聯即透過杜拜網路城計畫，建立了第一個資料中心。

在每百萬人口的資料中心容量方面，阿聯在2024年為22.82MW，預計到2025年將增至48.13MW，並在2030年達到89.10MW。這一增長速度使其在中東地區處於領先地位，但在全球範圍仍落後於愛爾蘭、新加坡和美國等國家。

現在，阿聯正與美國OpenAI合作，將在阿布達比建設一個名為「Stargate UAE」的AI資料中心園區，這可能將是世界上最大的資料中心園區之一。

據資料顯示，該園區佔地約26平方公里，計劃總容量為5吉瓦（GW），初期階段將建設1GW的設施，預計在2026年投入運營，這將使阿聯酋的資料中心容量大幅提升，目標是成為全球AI技術和服務的樞紐。

專家指出， 這是OpenAI星際之門計畫的一部分，旨在支援人工智慧發展，並將由多家公司共享，包括G42和可能的MGX，以及其他美國公司。這是OpenAI對中東的重大押注，也是展現OpenAI對全球人工智慧基礎設施雄心的重大擴展。

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