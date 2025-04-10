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川普關稅政策大轉彎！親曝踩煞車原因

2025/04/10 08:36

美國總統川普9日宣布對75國暫緩實施關稅90天。（歐新）美國總統川普9日宣布對75國暫緩實施關稅90天。（歐新）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普9日宣布對75國暫緩實施關稅90天，對中國的關稅則上調至125％，並且即刻生效。被問及他突然政策急轉彎的原因，他表示是在當天早上做出的決定，且都是因為「人們開始變得有點吵鬧（yippy）」，又說政策上彈性是必須的。

綜合媒體報導，在川普政策大轉彎幾天前，川普及其顧問一再堅稱，他不會放棄關稅威脅，包括對所有國家徵收 10% 的基準關稅，並對包括許多美國最大貿易夥伴在內的數十個國家徵收對等關稅，因此川普宣布了這一消息。

由於關稅政策，導致數兆美元從市場蒸發，標普500指數週三上午進入熊市，而關稅政策的生效，同時打擊了債券市場。

不過政策急轉彎，川普9日宣布對75國暫緩實施關稅90天，對此他表示，「我認為大家有點反應過頭了，他們開始變得有點吵、有點害怕，不像這些冠軍們這麼勇敢，因為我們肩負著重大的任務。」

川普隨後補充，在政策上「你必須保有彈性。」他指出，在政策執行上需要根據情勢調整策略，暗示雖然已暫緩部分國家的加稅計畫，但關稅手段仍將是他的主要談判工具之一。

川普透露：「這幾天我一直在思考這件事，今天早上與貝森特（Scott Bessent）、盧特尼克（Howard Lutnick）及其他一些非常專業的人士討論後，整個決定大概在今天一早就定案了，並寫下這份聲明。」

他強調，「（聲明）是發自內心的文字。我認為寫得不錯，也非常有誠意，目的是讓這個決定對全世界、對美國都是一件好事。我們不想傷害那些不該被傷害的國家，他們也都想談判。」

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