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美中脫鉤ing？美債大暴跌 傳中國是兇手

2025/04/09 22:52

美國公債遭到拋售。（法新社）美國公債遭到拋售。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美中貿易戰持續升溫，傳出中國大幅拋售美債，規模達到500億美元（約台幣1.65兆），導致美國公債大暴跌，殖利率走揚（債券價格與殖利率呈反方向變動）。專家表示，現在（美中）貿易戰升級的空間不多了，下一階段可能會演變成一場涉及中國對美國資產所有權的金融戰。

美國總統川普4月2日宣布對中國加徵34%關稅後，中國也對美國產品課徵同等關稅，川普立刻再對中國加徵50％關稅，4月9日起對中國關稅累計到104％，對於上一輪貿易戰中已經被加徵25%懲罰性關稅的品類，關稅總額已經達到129%。

中國不甘示弱，9日晚間北京又宣布，自2025年4月10日12時01分起，對原產於美國的進口商品加徵關稅稅率，由此前公告的34%提高至84%。

美中貿易戰持續升溫，市場對美國公債作為動盪時期安全資產的傳統觀念產生動搖，其中，30 年期美債殖利率在9 日大幅飆升，殖利率一度飆破5%，具有「全球資產定價之錨」之稱的 10 年期美債殖利率也顯著上漲。

到底是誰在拋售美債？中國自媒體Sha SA放風聲，聲稱習近平下令拋售美國公債500億美元。

BBC也說，由於市場對川普關稅影響的擔憂日益加劇，投資人紛紛拋售美債，市場對於拋售美國債券的規模和投資者仍有疑問。有人猜測一些外國可能正在出售這些債券，例如持有約 7590 億美元（約台幣25兆）美國債券的中國。

德意志銀行（Deutsche Bank）外匯研究全球主管薩拉維洛斯（George Saravelos）說，我們認為美聯儲別無選擇，只能緊急購買美國國債以穩定債券市場。

他說，我們正在進入一個未知的領域，債券市場表明投資者對美國資產失去信心，因此很難預測未來幾天市場會如何反應。

他直言，「現在貿易戰升級的空間不多了，下一階段可能會演變成一場涉及中國對美國資產所有權的金融戰」，他提醒，這樣的戰爭沒有贏家，輸家將是全球經濟。

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