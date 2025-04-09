世豐：美對中國螺絲稅率疊加至少70％ 中國直接出局

世豐總經理陳駿彥表示，雖美國市場佔比超過6成，但中國是最大競爭對手，目前美中關稅戰開打，稅率不斷疊加，中國輸美的螺絲扣件產品關稅至少有70%以上。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕螺絲大廠世豐（2065）參加2025世界新經濟秩序趨勢主題式論壇，面對川普關稅風暴，總經理陳駿彥表示，雖美國市場佔比超過6成，但中國是最大競爭對手，目前美中關稅戰開打，稅率不斷疊加，中國輸美的螺絲扣件產品關稅至少有70%以上，且歐洲原本就對中國課徵反傾銷，中國無疑是直接出局、退出遊戲。

世豐首季美國、歐洲地區營收比重分別為60.58%、19.21%，但世豐螺絲產品直到今年3月4日才適用232條款，正式課徵25%關稅，陳駿彥解釋，此費用應由進口貿易商承擔，但客戶確實提出分攤、約10%稅率要求，世豐正與客戶洽談中。

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他進一步分析，螺絲產品銷美到終端零售市場，價格會有兩倍甚至是四倍價差，即使有25%關稅，但反映到終端價格約漲5%，對於終端消費者不會有太大感覺，目前是擔憂美國進入通膨、經濟衰退，所有東西都變貴。

陳駿彥解釋，美國市場的主要競爭對手是中國，但過去貿易戰中國原本就有25%關稅，只是中國政府補貼多、又有低價原料優勢，台灣不見得能贏多少；現在因為美國對中國祭出懲罰性關稅，不斷疊加後，估計有70%稅率，台灣可會有來自中國的轉單效益，他對美國市場看法不太悲觀，「台灣螺絲扣件沒有輸的機率」。

至於世豐在越南設廠，陳駿彥表示，川普雖對越南課以重稅，但世豐是分散製造基地、降低生產成本，因越南銷歐洲為零關稅，加上生產成本等，約有10%價差，且越南廠也正與當地通路合作，並未有太大影響。

目前世豐訂單能見度還是維持2到3個月，與過去沒有太大差別，不過最重要是要關注4月接單；而因整體市場景氣和緩，台灣廠、越南廠稼動率都不高，但並不會因此停工，會以兩班人力縮減成一班，世豐不會放無薪假。

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