立訊談美國關稅：營收、利潤沒影響 台業者笑：瞎扯淡

立訊指出，在美國的對等關稅之下，僅有少部分出口到美國的成品會有影響。此話引發我國業者感到「不意外」。（圖取自立訊官網）

〔記者方韋傑／台北報導〕中國官方反制美國政府祭出的對等關稅措施，獲得美方繼續往上加徵50%關稅，總關稅額度達到104%，對此，紅色供應鏈代表性企業、鴻海（2317）最大的iPhone代工競爭對手立訊精密今日召開線上說明會，對於美國政策造成的營運衝擊輕描淡寫，甚至強調「業績的影響非常小，如果未來經濟衰退明顯，對我們最多是成長性沒有預期好。」

立訊指出，在美國的對等關稅之下，僅有少部分出口到美國的成品會有影響，要看未來關稅的落地情況，相信客戶會要求把產能移到其他關稅比中國低的地方，雖然會帶來海外投資方面的挑戰，但對於營收、利潤沒有影響，但是帶來海外投資增加的挑戰，公司也會持續向大客戶傳遞產業鏈的聲音。

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立訊表示，過去消費性電子大部分產能集中於越南，再往越南增產可能性不大，儘管公司在泰國、印度、馬來西亞的佈局，各自出現供應鏈、物流鏈不成熟，或是產品良率不如預期的情況，但後續若有需要，仍將考慮擴增新的生產線以應對變局，客戶也相當關切如何將高價值產品轉至美國組裝。

立訊強調，由於美方政策幾乎每天都在變動，目前沒有能力辨別各個地區客戶所面臨的機會成本，短期來看，4月或第2季仍將加緊出貨，後續倘若新的關稅引發終端市場需求下降，也是正常現象，不過相關非輸美的通信產品將可望不受影響，若客戶有需要，公司可在1年至1年半的時間內在低關稅國家搭建、啟動新產能，「大環境下不需要太緊張，把事情看透就好」。

對此，有台灣供應鏈業者認為，立訊選在美國提高對中關稅至104%當天進行說明會，相關說辭與產業實際情況相去甚遠，除非是看破紅塵，不然就是配合中國官方穩定其國內民心與士氣，政治意圖昭然若揭，「大家聽聽就好」。

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